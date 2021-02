Skift nemt bredbåndsudbyder

SPONSORERET INDHOLD: De fleste danskere bruger internettet flere gange om dagen. Mange bruger det både i deres arbejdsliv og privatliv, hvorfor internettet er helt uundværligt. Derfor er det også vigtigt at have en god forbindelse.

Det kan dog være svært at finde ud af, hvad der er der det bedste valg af bredbånd til dit forbrug. Læs videre for at finde ud af, hvordan du vælger dit bredbånd.

Hvad er bredbånd?

Det er ikke alle, som kan svare på, hvad bredbånd er. I daglig tale bliver alle internetforbindelser kaldt for bredbånd. Af de fleste forbindes bredbånd som meget høj hastighed på internettet. Bredbånd opstod nemlig i kraft af, at internettet blev lanceret. På den måde kan man sige, at bredbånd og internettet hører sammen.

Bredbåndsforbindelser

Der er forskellige måder at få etableret din bredbåndsforbindelse på. Der findes nemlig både fiberforbindelser og forbindelser gennem telefonstikket, TV-kablet eller din mobile enhed. Den hurtigste form for bredbånd er en fiberforbindelse, hvorfor den af de fleste også anses for at være bedst. Fiberforbindelser leverer data gennem et lyslederkabel og dermed med lysets hastighed, hvilken gør fiberforbindelser meget hurtigere end de øvrige bredbåndsforbindelser. Dog er det ikke alle, som kan få en fiberforbindelse, idet fiberkablerne endnu ikke er lagt ud over hele landet. Inden du bestiller din bredbåndsforbindelse kan du derfor med fordel undersøge, om du har adgang til fibernet, der hvor du bor.

Internethastighed

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvilken hastighed, som du skal vælge. Det kan måske være fristende at vælge den hurtigste hastighed, men det er ikke sikkert, at det er nødvendigt, hvis dit behov kan opfyldes til en billigere pris.

Internethastighed bliver målt i Mbit/s, hvilket står for megabit per sekund. Nedenfor ses en liste, som giver dig et overblik over, hvor meget Mbit/s du bruger under forskellige internetaktiviteter som den eneste person på bredbåndsforbindelsen.

2 Mbit/s: Facebook, internetbrug og andet let brug

2 Mbit/s: Streaming af musik – eksempelvis på streamingtjenesten Spotify

5-10 Mbit/s: Streaming af videoer i HD – eksempelvis på streamingtjenesten Netflix

20 Mbit/s: Spille online

50 Mbit/s: Download af store filer og online backup

Hvis du bor sammen med flere, som er koblet til bredbåndsforbindelsen, vil det være nødvendigt med en en højere hastighed. En husstand med eksempelvis fire personer, som hver især bruger internettet til noget forskelligt, vil kræve en hastighed på mindst 50 Mbit/s.