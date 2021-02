Vækst og vilje i en krisetid

Shøle B. Offenbach startede sin virksomhed i Skovlunde i marts måned. Det var også måneden, hvor hele landet lukkede ned, men med hårdt arbejde og hurtig omstilling lykkedes det faktisk at få tingene op i gear. Foto: privatfoto

Iværksætter Trods en svær tid, kan Caleo Agency i Skovlunde notere vækst. Det digitale marketingbureau holder til i flyttefirmaet Bryde & Sønners lokaler og blev startet netop som coronakrisen brød ud. Det gav anledning til seriøse overvejelser hos stifteren Shøle B. Offenbach.

Af Ulrich Wolf

Det er ikke ukendt at det kræver sin mand, eller kvinde, at blive selvstændig og starte egen virksomhed. Og hårdt vidste Shøle B. Offenbach da også godt, at det ville blive, da hun i starten af marts 2020 sagde sit faste job op. Hun ville gå efter drømmen: at starte sit eget marketingbureau.

Hvad hverken hun eller resten af Danmark kunne forudsige var, at COVID-19 ville ramme og gøre det lidt sværere end først forventet, at starte op som selvstændig.

”Da landet lukkede ned og vi alle sammen sad derhjemme skal jeg ikke lægge skjul på, at jeg var i tvivl om det var den rigtige beslutning at gå selvstændig,” siger Shøle og fortsætter:

”Jeg har bygget min virksomhed op omkring at tilbyde mine virksomhedskunder at sidde hos dem 1-4 gange om måneden for at hjælpe dem med deres digitale marketing. Og jeg afholder workshops, hvor jeg sammen med virksomhederne udvikler på deres virksomhedsprofiler og branding. Alt sammen noget der umiddelbart kræver, at jeg kommer ud til virksomhederne – og det kunne jeg jo pludselig ikke.”

Som så mange andre måtte Shøle omstille sig og finde nye måder at udføre sit arbejde på – ikke kun fordi samfundet sagde hun skulle, men for at få sit nystartede hjertebarn til at lykkes.

Stor omstilling

”Jeg måtte omstille virksomhedens koncept for en tid og i stedet tilbyde online workshops, onlinemøder og sidde hjemme i stedet for ude hos mine kunder. Selvfølgelig var det, og er stadig, en omstilling for mange der har kontorjobs, men det var ekstra udfordrende at jeg samtidig skulle bygge relationer op til nye kunder, for at få det til at løbe rundt,” siger Shøle B. Offenbach.

Den digitale branche har på mange områder fået et stort løft under coronakrisen, hvor flere har været online og for eksempel handlet der, i stedet for i fysiske butikker.

”Det har nok været en fordel for mig, at min virksomhed beskæftiger sig med digital markedsføring. Det er min fornemmelse at flere virksomheder har fået fokus på det under coronakrisen. De er blevet bevidste om, at det er en fordel også at have en velfungerende digital profil og generelt have styr på den del – også selvom de ikke direkte har været påvirkede af coronakrisen,” siger Shøle og fortsætter; ”Det viste sig heldigvis, at der stadig er virksomheder der godt kan bære at investere i nye marketingtiltag, og har brug for Caleo Agencys hjælp – så meget, at jeg nu har ansat min første medarbejder – det er fantastisk.”

Skal have det godt

Der er mange overvejelser der skal gøres, når man er selvstændig. Især når det begynder at gå så godt, at der kan ansættes medarbejdere. Shøle har en klar vision om, hvad Caleo Agency skal kunne, både for medarbejdere og kunder.

”Jeg vil bygge en virksomhed op omkring trivsel og glæde blandt medarbejderne. Vi skal have en arbejdsplads med gode forhold, tid til vidensdeling og udgangspunkt i en 30-timers arbejdsuge. Jeg har ikke ambitioner om en stor virksomhed med +100 medarbejdere. Det er vigtigere at vi har det godt i medarbejderstaben og samtidig levere et ordentlig og godt stykke arbejde til vores kunder”, siger Shøle B. Offenbach, der tog springet lige netop i den sværeste tid og alligevel fik succes med det.