‘Det er jo det muliges kunst’

Flere borgere oplever trafikkaos ved testcenteret. Kommunen understreger, at der er taget højde for udfordringerne, men at ’man vil kigge på det igen og gøre det endnu bedre’. Foto: Arkivfoto

Flere oplever trafikkaos ved testcenteret, der ligger ved siden af Genbrugsstationen. Kommunen lover at forbedre forholdene og siger om placeringen, at det er det muliges kunst.

Af Anja Berth

Mangel på parkeringspladser, trængsel i morgentrafikken og kø til testcenteret.

Flere borgere har oplevet trafikproblemer ved testcenteret på Energivej og har henvendt sig til Ballerup Bladet.

Det er Region Hvoedstaden, der har ansvaret for testcenteret, men Center for Ejendomme i Ballerup Kommune, der har ansvaret for vejene omkring og placeringen.

Centerchef Mads Bo Bojsene undrer sig over, at der stadig er nogle, der oplever trafikkaos.

”Vi har lagt et ekstra spor ind, så man kan køre til genbrugsstationen, og det skulle også mindske køen til testcenteret. Vi er i tæt dialog med naboerne derude og har ikke hørt noget før,

I ringer, så jeg troede faktisk, at alting var i den skønneste orden. Men nu vil jeg da kigge på det igen og se, om der er noget, vi kan gøre bedre,” siger Mads Bo Bojesen.

Svær placering

Testcenteret var før placeret i hvide telte ved Ballerup Super Arena, men flyttede i oktober indendørs i en bygning på Energivej, da teltene blev for kolde.

Man kan spørge sig selvom det var smart at ligge et testcenter ved siden af en genbrugsstation, især nu hvor mange på grund af hjemmearbejde måske kører oftere til genbrugspladsen?

”Når man skal finde en grund til at løfte den opgave, som vi skal nu, så er det jo det muliges kunst. Men vi skal da sørge for at det generer mindst muligt,” siger Mads Bo Bojesen, der er glad for at Ballerup har et testcenter.

”Vi er da glade for, at regionen har valgt at lægge et testcenter her, og borgerne ikke skal til Glostrup eller Albertslund for at blive testet. Det har stor betydning at man kan blive testet i den by, man bor,” siger Mads Bo Bojesen.

Ser på muligheder

Region Hovedstadens Center for Ejendomme er bekendt med de trafikale problemer omkring testcenteret, blandt andet på grund af den nærliggende genbrugsstation.

”Der foregår derfor en løbende dialog med Ballerup Kommune om trafikforholdene omkring testcenteret i Ballerup, hvor der bliver lavet tiltag for at forbedre trafikforholdene. Et eksempel er, at vi har lavet en omlægning af vejforløbet, hvilket har resulteret i en ekstra vejbane. Vi regner med, at de kommende tiltag vil løse de fleste af udfordringerne med trafikken – sker det ikke, sætter vi naturligvis hurtigst muligt ind igen og ser på, hvad der ellers kan gøres,” lyder det fra regionen i et skriftligt svar.