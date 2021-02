Nu må Boris finde en anden rute til sin morgentur

Boris Dreyer er ærgerlig over, at han ikke kan gå sin sædvanlige rute. Men Novafos, der står for klimasikringen mener, at det er for farligt at etablere en midlertidig sti. Privatfoto

Klimasikring ved Harrestrup Ådal betyder, at Boris Dreyer ikke kan gå sin yndlingsrute omkring Svanesøen. Han foreslår, at der bliver etableret en midlertidig sti. Men det afviser Novafos, der står for projektet. Det er for farligt.

Af Anja Berth