Mere undren over moskebyggeri

Debat Kære borgmester.

Af Lone Madsen (D), Formand, Nye Borgerlige i Ballerup

Mange tak for dit svar vedrørende moskegrundsalget, som jeg dog ikke er blevet meget klogere på. Jeg skal i den forbindelse retfærdigvis lige oplyse, at Nye Borgerlige fra start har stemt imod moskebyggeriet og at Nye Borgerlige ikke var repræsenteret i kommunalbestyrelsen i 2018.

Du skriver i dit svar, at grundprisen er sat ud fra antal etagemeter og altså ikke selve grundarealet? Det vil sige, at hvis man IKKE har ønsket at bygge på grunden, eller bare ønsket at bygge et lille hus, så ville grunden i realiteten være gratis eller meget billig?

Du skriver ligeledes, at vurderingen i 2016 er fastsat ud fra den samlede ejendom omkring den gamle byggelegeplads på i alt 19.107 kvadratmeter.

Men i tingbogsudskriftet af 9. august 2017 med den samlede ejendoms- og grundvurdering på over 26 millioner, dækker dette kun arealet på matr. Nr.: 1 aæ – 1 gy på i alt 4470 kvadratmeter, hvilket i øvrigt kun er en del af det samlede areal, man har solgt til moskebyggeriet på i alt 4938 kvadratmeter.

Det ville være en stor hjælp for borgerne, om man kunne få en tegning i avisen, over det samlede område omkring den gamle byggelegeplads, Bispevangen, Præstevænget og Ekkodalen, med tydelig indtegning af det område på 4938 kvadratmeter, man har solgt til Dansk Tyrkisk- Islamisk stiftelse for i alt 2.250.000 kr.

Og samtidig få belyst, hvorfor Dansk Tyrkisk-Islamisk stiftelse, er fritaget for at betale den kommunale ejendomsskat af fast ejendom i 2019 på i alt 12.039 kroner som alle andre ejendoms- og grundejere ellers er tvunget til?

Til en i øvrigt tydelig beskrevet ejendomsværdi på 16.100.000 kr. og en grundværdi på 6.663.000 kroner, der er udskrevet den 28. februar 2019.