Lad børn fra Moria komme til Ballerup

Debat Jeg mener, at vi i Danmark og Ballerup har et ansvar for, at agere når verden brænder, for at tage imod FN Kvoteflygtninge eller som i dette tilfælde tage andel i den opgave vi i EU har for, at tage imod de flygtninge, der lever i overfyldte lejre inden for Europas grænser og i særdeleshed, at give asyl til børn i den nu nedbrændte flygtningelejr Moria.

Af Stine Rahbek Pedersen (Ø), Medlem af kommunalbestyrelsen