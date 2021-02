Nej til børn fra Morialejren

Debat Enhedslisten og SF havde på KMB-mødet den 25 januar fremsat forslag om, at vi skulle modtage seks børn fra Morialejren.

Af Michael Jensen (O), Gruppeformand, Dansk Folkeparti

Dette på trods af, at der allerede er taget en national beslutning om, at det skal vi ikke.

Alligevel mener Enhedslisten og SF, at vi som kommune skal bede regeringen om at revurdere deres beslutning.

Dansk Folkeparti vil aldrig lægge stemmer til sådan et forslag, da det strider imod sund fornuft. Det virker som om, at der ikke er klarhed over begreberne lokalpolitiske og nationalpolitiske spørgsmål i Enhedslisten og SF. Hvis man ikke er tilfreds med retningen i dansk politik, så må man gå til sine folkevalgte på borgen/EU, og bede dem om at sætte en anden kurs.

Sagen som Enhedslisten og SF fremlagde var meget indforstået, og ordsætningen ikke i overensstemmelse med den opfattelse man får af det skrevne ord. Når man mener, at det ikke har økonomiske konsekvenser at stille forlaget, så tænker man ikke langsigtet, for selvfølgelig har det konsekvenser på den lange bane. Når man yderligere vil tildele børn en bolig, ja så betyder det jo, at man vil give en af de boliger væk, som mange af vores borgere står på akutliste til.

Humanismekortet blev smidt på bordet, dette var ganske forventet, da det altid kommer i spil når fronterne bliver trukket skarpt op.

Humanismekortet er slidt og efterhånden noget utroværdigt. Da jeg ikke mener, at kommunalbestyrelsens medlemmer mangler empatiske evner, så var det et noget malplaceret og hysterisk angreb.

For mig personligt og i kraft af rollen som folkevalgt her i kommunen, – så starter min humanisme lokalt, så går den nationalt, derefter kan man efter bedste evne redde resten af verden.