Ballerup fik ny frivillighedspolitik

Debat Så lykkedes det!

Af Charlotte Holtermann (A), Formand for kultur- og fritidsudvalget

Ballerup Kommunes frivillighedspolitik blev vedtaget på sidste kommunalbestyrelsesmøde, og alle partier var bag. Tre år har det taget fra idé til endelig politik. Det kan virke som lang tid, men ”alt godt kommer til den, som venter”. Er det ikke sådan, man siger? Og politikken er blevet god.

Vi har fået en politik, som beskriver, hvordan vi sammen opfatter frivillighed, hvad de frivillige bidrager med af værdi til kommunen, hvilke rammer man har som frivillig i Ballerup Kommune, hvad det frivillige arbejde er og især ikke er, hvordan kommunen skal agere i forhold til frivilligheden, og hvordan vi skal udmønte politikken.

Det har været utrolig vigtig for os at få landet denne politik på en god måde, og vores mantra har fra starten været, at alle interesserede, involverede og investerede parter skulle have mulighed for at sætte deres fingeraftryk på politikken, som skal ”ud på landevejen”. For denne her politik er selvfølgelig ikke en politik, der skal ned og ligge i en skrivebordsskuffe. Det er heller ikke en politik, som kun skal omfatte de frivillige. Det skal være en politik, der skal ud og implementeres i alle dele af det kommunale system, så de gode intentioner bag kommer under huden på både kommunalt ansatte og frivillige.

Jeg vil gerne på Kultur og Fritidsudvalgets vegne sige tak til Frivillighedsrådet og Folkeoplysningsudvalget for deres kæmpestore arbejdsindsats ind i denne politik. Også tak til alle de frivillige, som har taget sig tid til at møde op for at tale om det at være frivillig og tak til alle de råd, foreninger og borgere, som har afgivet høringssvar. Jeg er ikke spor i tvivl om, at frivilligheden lever derude, og at folk kerer sig meget om den.

Jeg hører rigtig gerne fra jer, såfremt I har gode input til det fremadrettede arbejde på: clho@balk.dk