Mere om brænderøg

Debat Jeg er selvfølgelig helt enig med Finn Erikssons indlæg om brænderøg i Ballerup Bladet 27. januar.

Af Benny Nielsen, Centrumgaden 25, Ballerup

Jeg vil dog gerne tilføje, at den viden har været kendt i hvert fald i mindst 30 år. På det tidspunkt blev der undervist i luftforurening på Danmarks Tekniske Universitet, hvor der ved en forelæsning blev vist to cirkeldiagrammer på skærmen.

På det ene diagram kunne man se udsnit af de forskellige opvarmningsformer i Danmark: Oliefyr, gas, el-opvarmning, kulfyring fra kraftværker og brændefyring.

Brændefyrings andel i cirklen fyldte kun en enkelt streg.

På det andet diagram kunne man se hvor stor forureningen var fra de forskellige fyringstyper. Her fyldte fyring med brændeovn næsten halvdelen af cirklen. Forureningen var altså markant stor. Men den viden har endnu ingen beslutningstager vovet at gøre noget ved, vel vidende at der ville komme et ramaskrig fra brændeovns-brugerne.

Hvis man husker katastrofen med dioxinudslippet i Italien for mange år siden, så er det ikke rart at tænke på, at det er dette, sammen med andre giftige stoffer, der svæver rundt i luften. Dertil kommer lugten af sur brænderøg, når man lige tror man skal have lidt frisk luft inden sengetid, så får man hurtigt lukket vinduet.

Og det hjælper ikke med den nyeste og bedste brændeovn, det bedste brænde og den korrekte optændingsteknik.

Den forurener stadig, måske en anelse mindre.