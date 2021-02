Svar og fakta om Ellekilde

Debat Svar på Ulla Ingemanns indlæg i Ballerup Bladet den 20. januar.

Af Finn Bekker, Vibyvej, Skovlunde

Det handler om den genopsatte fold i byparken, som du gør indsigelse imod.

Her er lige lidt fakta om forholdene omkring folden.

1. Folden er genopsat efter aftale med kommunens afdeling, som har grønt lys til at give lov, endda med fælles deltagelse på stedet inden aftalen var på plads.

2. Den daværende fold har stået oppe i mere end 20 år.

3. Folden er en hel del mindre end det, der fortælles i indlægget.

4. Den daværende sti gennem arealet er bibeholdt for dem som bruger området.

5. Ellekilde har efter bedste evne og med professionel hjælp, fået genopsat den nye fold.

6. Alle undtagen en person har tilkendegivet deres glæde ved at se hestene i ny og næ være i folden, som de forbipasserende endda har rost for sit udseende. Skal man klage og endda bruge plads i Ballerup Bladet, så er det da på sin plads, at der er styr på fakta inden sådant et udbrud.

Jeg håber ovennævnte information og korrekt fakta kan være med til at lægge låg og en dæmper på omtalen. Tjek tegninger på den rigtige størrelse folden har fået. Og lige til sidst.

Byggeren med sine otte heste kan jo selvfølgelig ikke beregnes til at kunne være kun på byggeren, da området jo er fyldt med andre fysiske aktiviteter som tager plads. Kaniner, høns, rollespil, huse boldbaner og meget andet.

Udemokratisk er, når man kun dyrker sine egne interesser, og ikke lytter og tager hensyn til sine medborgere og især børnene i kommunen.

Husk på at klub Skovlunde evner at have cirka 600 medlemmer, hvilket jo klart giver sin berettigelse til også at være på landkortet.

Byparkens mindste problem er da folden, som fungerer. Det kunne bruges meget bedre fælles kræfter på at få sat fokus på de faktiske problemer der er i byparken, oversvømmede stier, skrald, hærværk, et voldsomt tilgroet område mod nord bag bjerget og meget mere relevante tiltag.

Nyd mulighederne for fælles og blandet brug af byparken, hvor der er givet og taget hensyn til alle som kan glædes med en bypark.