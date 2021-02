Trygheden skal i højsædet

Debat Føler du dig utryg, når du færdes offentligt, så er du ikke alene om det.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Flere borgere giver udtryk for at være utrygge, når de færdes offentligt. Det er ikke kun i vores kommune, det er sådan i rigtig mange kommuner omkring København.

Det ER alvorligt og det skal tages alvorligt.

I Ballerup gør vi noget ved det, vi har sat både penge og arbejdstimer af for at gøre kommunen mere tryg. Det er faktisk ikke nyt at vi gør noget ved det. Vi har haft og har stadig problemer med salg af stoffer og utryghed i Centrumgaden og omkring stationen. Der er sat pullerter op for at forhindre biler i gaden. Kommunen har sat kameraer op på biblioteket og politiet har sat kameraer op i Centrumgaden og der kommer måske flere kameraer inden længe, der skal sættes op i den anden ende af gågaden. Kommunen har ønsket det og jeg ved at politiet har søgt om økonomi til det hos Rigspolitiet. Der patruljeres oftere end tidligere i gaden.

Herlev, Gladsaxe og Ballerup har en “Bandepartnerskabsaftale” som startede i 2013. Siden da har kommunerne arbejdet tæt sammen med politiet for at sikre borgernes tryghed, begrænse tilgangen til bandemiljøerne og forebygge radikalisering. Indtil nu har det haft stor betydning for det forebyggende arbejde. Det er blevet lettere for kommunerne at opspore og hjælpe de unge med risiko for at ende i kriminalitet.

Nye fokusområder er boligområder og digitale medier.

Vi erkender, at vi har borgere med en adfærd som skaber utryghed. Skal vi have tryghed så må vi stå sammen. I Gågaden har vi haft møder hvor borgere, handlende og kommunen har drøftet situationen med politiet. I Skovlunde og Ballerup har vi natteravne som skaber tryghed i nattelivet.

Kommunalbestyrelsen har i 2021 sat ekstra penge af til:

Kriminalitetsforebyggelse for at gøre det trygt og sikkert at færdes i kommunen.

Intromøder til foreningslivet for at give viden om kriminalitetsforebyggende indsats –

En styrket indsats over for kiosker, restauranter i samarbejde med politi og SKAT. Vi opprioriterer fritids- og ungdomsklub i Vængerne. Samtidig fortsætter de tidligere indsatser, så jo, vi gør noget ved det.

Der dukker lige nu vagtværn op i mange byer.

I Herlev har man “Herlev passer på Herlev” det er et samarbejde mellem borgere, politi og kommune, kommunen har fået en tryghedsskabende app, hvor borgerne kan sende deres tip og informationer om utrygge observationer. I mange kommuner går borgere sammen i naboværn. På Amager har en gruppe borgere oprettet et naboværn med en tilhørende app. for at holde de kriminelle i ørerne. I Fløng går mange hundeejere ture med en gul vest med skriften NABOVÆRN, de observerer samtidig med at både hund og vest virker forebyggende.

Er det en vej vi skal gå i Ballerup kommune?