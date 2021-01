Smitteopsporere skal arbejde i Ballerup

En ny smitteopsporings- enhed skal ligge i lokalerne hos Statens IT i Lautrup-området i Ballerup. Foto: privatfoto

Arbejdspladser En ny organisation, der skal hjælpe myndighederne med at opspore coronasmitte, er nu på plads. En del af de i alt 500 nye opsporere skal arbejde i Ballerup.

Af Ulrich Wolf

På rekordtid er det blevet etableret en række nye lokaler til i alt 500 nye medarbejdere, der i den kommende tid skal hjælpe myndighederne med at opspore coronasmitte blandt borgerne.

Meningen er, at de nye medarbejder skal sikre, at borgerne lettere kan identificere deres nære kontakter og isolere sig.

På under en uge har man fået tre helt nye lokationer til de nye medarbejdere og det ene sted de skal arbejde er i lokaler hos Statens IT på Lautrup i Ballerup.

Det er medarbejdere fra både Styrelsen for Patientsikkerhed, Beredskabsstyrelsen, forsvaret, hjemmeværnet og Rigspolitiet, der nu får ny arbejdsplads i det nye opsporingscenter i Ballerup.

Det er ISS der har stået for etableringen af centret og som også skal sørge for at vedligeholde lokalerne og sørge for personaleforplejning.