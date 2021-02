Sådan finder du den bedste kopimaskine til prisen

SPONSORERET INDHOLD: Print, scan og kopi er en stor del af kontorarbejdet i de fleste virksomheder, og det er derfor vigtigt at have en velfungere kopimaskine til at klare diverse jobs inden for bl.a. print og kopi.

Af Randi Salzwedell

Det er eksempelvis vigtigt at have en kopimaskine, der altid kan printe fakturaer ud, når de skal bruges, og pålidelighed er derfor helt afgørende for en kopimaskine i en virksomhed.

Men pålidelighed er ikke det eneste, som er vigtigt i forbindelse med køb af en kopimaskine. Kopimaskiner kommer nemlig til mange forskellige priser, og en dyr kopimaskine kan være en stor investering, hvis du har en lille virksomhed, eller hvis du skal bruge flere af dem.

Derfor er det altid en god idé at se markedet igennem for at finde de bedste kopimaskiner til en billig pris. Det kan du gøre ved at sammenligne tilbud på kopimaskine online, så du får bedre forudsætninger for at finde den rigtige kopimaskine til den rigtige pris.

Hvilken kopimaskine skal du vælge?

Inden du begynder at sammenligne tilbud på kopimaskiner, er det en god idé at have en nogenlunde idé om, hvilken type af kopimaskine du gerne vil have, samt hvilke funktioner du ikke kan undvære.

Du skal bl.a. overveje, hvor stor en printerkapacitet, der er nødvendig for din virksomhed, da nogle printere kan printe rigtig mange sider i minuttet med en rigtig høj papirkapacitet, mens andre maskiner har lavere papirkapacitet og printer lidt langsommere.

Du skal også overveje, om du har behov for print i høj kvalitet, eller om du kan nøjes med mindre. Hvis formålet med kopimaskinen kun er at printe tekst, er der ingen grund til at bruge mange penge på en dyr kopimaskine. Men hvis du gerne vil printe grafisk materiale, stiller det pludseligt nogle andre krav til kopimaskinen, og du skal derfor vælge en model, som er designet til netop det.