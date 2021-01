Nogle elever trives bedst med online-undervisning: Ballerup-gymnasium opretter virtuel klasse

Elever, der trives bedst med at arbejde hjemmefra en skærm kan nu søge om et virtuelt gymnasieforløb på H. C. Ørsted Gymnasiet. Eksamen og prøver foregår dog fysisk, men rektor ser store fordele for de elever, der normalt går under radaren. De blomstrer op, når de sidder bag en skærm, siger rektor. Pressefoto

H.C. Ørsted Gymnasiet, der har afdeling i Ballerup, tilbyder nu et virtuelt gymnasieforløb for elever, der trives bedst med online-undervisning

Af Anja Berth

Mens medierne i foråret skrev om mistrivsel blandt elever på grund af nedlukningen og online-undervisningen, oplevede det tekniske gymnasium H.C. Ørsted Gymnasiet en del elever, der faktisk trivedes ganske fortrinligt med den nye form for virtuel undervisning.

Elever, der er fagligt højt begavede, men har svært ved at koncentrere sig i en time, fandt arbejdsro og de elever, der normalt går under radaren, markerede sig mere.

Under nedlukningen erfarede gymnasiet, at der kunne være et behov for en virtuel klasse for de elever, der trivedes rigtigt godt med netop den form for undervisning, og derfor udbyder gymnasiet nu som det første i Danmark et kommende gymnasieforløb i en virtuel klasse.

”Vi havde elever, der normalt gemmer sig i klassen, er stille og går under radaren, der pludselig blomstrede op og tog initiativer,” siger rektor på H. C. Ørsted Gymnasiet Mads Glendorf om baggrunden for den nye klasse.

Ballerup-lærer fik ide

Det var faktisk en lærer fra Ballerup-afdelingen, Peter Maegaard, der foreslog ledelsen, at man undersøgte muligheden for at lave en virtuel klasse.

Men det krævede en dispensation fra Undervisningsministeriet, da bekendtgørelsen foreskriver, at højst tyve procent af undervisningen må være virtuel. Altså under normale ikke-corona forhold.

Gymnasiet ansøgte om og fik dispensation til et virtuelt forløb, og den første virtuelle klasse, der kan starte efter sommerferien får 80 procent virtuel undervisning og 20 procent fysisk fremmøde. Det er blandt andet til en intro-tur, til værkstedsfag som for eksempel kemi og til eksamen og prøver.

Samme krav til alle

”Det er bestemt ikke et beskyttet værksted. Vi sætter de samme krav til fremmøde og disciplin som de øvrige klasser. Gymnasietiden er også en almen dannelse og i den virtuelle klasse lægges der mere vægt på digital dannelse. Vi har elever, der har svært ved gruppearbejde i den fysiske klasse, men som er lynhurtige til at oprette en digital gruppe, når de sidder bag skærmen,” siger Mads Glendorf.

De færreste i gymnasiealderen synes vel det er fedt at møde i skole klokken 8 en kold vinterdag. Hvordan undgår I, at de øvrige elever reagerer med ’årh, det er snyd, de må være hjemme?’?

”Vores erfaring er, at selvom nogle elever trives rigtigt godt med det virtuelle, så vil de fleste faktisk gerne møde på skolen og være sammen med de andre. Jeg har fået mange reaktioner fra elever, der synes, det er fedt, at vi opretter en virtuel klasse, men når jeg så spørger, om de også gerne ville gå i sådan en klasse, siger de nej. For de meget udadvendte elever, er nedlukningen en hård tid, mens de mere indadvendte trives fint og måske endda bedre med det,” siger Mads Glendorf.

Også socialt liv

De kommende elever bliver en del af en klasse, og der vil være rig mulighed for at deltage i sociale arrangementer. Klassen vil også komme på studietur ligesom andre klasser.

Den fysiske undervisning bliver placeret på gymnasiet tre afdelinger alt efter, hvad der giver mening.

For eksempel kommer kemiundervisningen til at foregå i Ballerup, hvor man ifølge rektor har det bedste faglokale til det.

Den virtuelle klasse vil udelukkende blive undervist af lærere, der selv ser fordele og muligheder i projektet, og får to kontaktlærere samt to særligt tilknyttede vejledere .

Uddannelsen afsluttes med en studentereksamen, der giver adgang til videregående uddannelser på

linje med alle andre studentereksaminer i Danmark.