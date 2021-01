Grå stær er den mest klassiske aldersrelaterede øjenlidelse – en anden er AMD

SPONSORERET INDHOLD: Oplever du, at dit syn er blevet uklart og sløret, efterhånden som du er kommet godt op i årene? Bliver du enten blændet af sol og billygter, eller har du sværere ved at genkende ansigter?

Af SPONSORERET INDHOLD

Så har du måske øjenlidelsen, som kaldes grå stær, eller lidelsen AMD. De er begge meget normale øjensygdomme i Danmark, men der er hjælp at hente, så du ikke længere er generet af en øjenlidelse.

Hvornår mistænker man grå stær?

Der er flere symptomer på grå stær, som du skal være opmærksom på, hvis du mistænker, at du lider af det. Hvis du har sygdommen, så oplever du sikkert, at dit syn er uklart og tåget, og du har svært ved at se ting og personer – ikke kun på lang afstand, men også på nært hold.

Derudover oplever mange med lidelsen, at de bliver blændet af lys fra blandt andet sol, billygter eller lyskryds, som gør bilkørsel vanskelig. Nogle oplever også en form for dobbeltsyn. Det er altså ret besværligt at leve med lidelsen grå stær.

Behandling af grå stær og AMD

Vi er dybt afhængige af, at vores syn fungerer optimalt. Derfor behøver du ikke acceptere et nedsat syn. I Danmark er der gode muligheder for at blive behandlet. Først og fremmest kan en forundersøgelse give dig svar på, om du rent faktisk har grå stær. Der findes nemlig også andre hyppige øjenlidelser – for eksempel øjensygdommen AMD, som er en øjenforkalkning. AMD giver store synsvanskeligheder og pletter i synsfeltet. Den findes som våd og tør AMD.

Rigtig mange danskere rammes hvert år af en øjenlidelse, og det kan forværre livskvaliteten. Derfor er det en god idé at være ekstra opmærksom på, om dit syn forværres, så du hurtigt kan få en behandling. For eksempel bliver omkring 50.000 danskere hvert år kureret for grå stær, og det øger deres livskvalitet i høj grad.

Dog betyder det høje antal af patienter med grå stær, at patienterne ofte kan møde lang ventetid og begrænsninger på de offentlige sygehuse. Det er en ulempe for patienten, som er svært begrænset af øjenlidelsen i sin hverdag. Nogle patienter vælger af den grund at spare ventetiden og benytte et privat tilbud, så de hurtigst muligt kan komme øjenlidelsen til livs.

En tryg og hurtig operation for grå stær

Når forundersøgelsen har konstateret grå stær i en svær grad, er en operation mulig. En operation for grå stær er kun mellem 20 og 30 minutter lang. Fordi mange på et tidspunkt i livet udvikler grå stær, så er denne operationsform den mest afprøvede i verden. Der er altså stor erfaring på området.

Under operationen er patienten bedøvet lokalt, og en erfaren kirurg går i gang med at udskifte den dårlige linse med en ny, klar linse. Med en operation for grå stær kan du igen leve dit liv uden gener. I stedet får du et klart og i de fleste tilfælde et helt eller næsten helt brillefrit syn. Med en ny linse er synet igen helt i top, og du kan trygt fortsætte en hverdag uden gener.