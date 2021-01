Mens landet er lukket ned, bliver der knoklet i din nye biograf

Mads Viktorius (th) og Jan Boye er makkerparret bag den nye biograf Format, der åbner 11. februar om Gud, eller i hvert fald statsministeren vil. Lige nu bliver der knoklet for at få den nye store biograf med fire sale og plads til 350 gæster klar. Foto: privatfoto

Filmisk Meget ligger stille, men ikke øverst i Ballerup Centret, hvor håndværkere lige nu har travlt med at gøre den nye biograf, Format, klar til åbning, der er planlagt til 11. februar.

Af Anja Berth

”Der bliver noget for alle – det helt store sus og drøn i mellemgulvet og de fine dramaer og opera.”

Det siger Jan Boye, der er den ene halvdel af direktørduoen bag Ballerups nye biograf Format.

Biografen er planlagt til at åbne 11. februar, selvom Jan Boye erkender, at det ’ser lidt trist ud lige nu’.

Men corona eller ej, vil den nye biograf stå klar, så er det bare et spørgsmål, om man kan lukke gæster ind.

Gjort noget ud af det

Ballerup Bladet var sidste uge på besøg på byggepladsen, hvor der lige nu knokles for at gøre den nye store biograf med fire sale og 350 siddepladser klar.

”Vi glæder os helt vildt. Vi vil ikke afsløre det hele nu, da vi har nogle overraskelser. Enhver kan regne ud, at en biograf består af et lærred, nogle stole, en filmprojektor og en popcornmaskine. Det er abc-standard kit, men vi har gjort lidt mere ud af det,” siger Jan Boye.

Han henviser til, at biografen får luksus lænestole, hvor man kan indstille nakken og fodstøtten, og så kan man næsten ligge ned og se film. Ikke at forglemme et lydsystem, der gør, at uanset om man skal se et dansk drama med megen dialog eller en god actionfilm med knald på, så er lyden perfekt.

Siger altså Jan Boye.

Brede og smalle film

Den anden halvdel af direktørduoen er Mads Viktorius, der er en filmnørd af Guds nåde.

Han skal sammen med Jan Boye være med til at sammensætte programmet, der kommer til at være bredt, men også med enkelte smalle niche film.

”Vi tager det bedste af Baltoppen med et bredt program for alle, men også med nichefilm. Mange var glade for Baltoppen, men ting skal udvikle sig, og der er nye behov og nye generationer og dem skal vi imødekomme. Med vores nye biograf kommer vi til at sætte Ballerup på biograflandskortet,” siger Jan Boye.