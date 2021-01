Jonstrup-planer starter forfra

Det naturskønne område omkring Jonstruplejren skal omdannes til et boligområde. Helhedsplanen skal nu genforhandles og derfor lægger ejeren, Freja ejendomme, op til dialog i den kommende tid. Foto: privatfoto

Planer Helhedsplanen for Jonstrup blev forkastet efter voldsom modstand fra borgerne i området. Nu vil Freja ejendomme ryste posen og finde en holdbar løsning til en ny helhedsplan.

Af Ulrich Wolf

Som bekendt forkastede politikerne i Ballerup Kommune den fremlagte helhedsplan for fremtidens Jonstrup-område.

Det var især modstand mod byggehøjde, antal boliger og trafikken, der fik planen til at vælte.

Beboerne frygter stadig for, hvad der skal ske og har i Ballerup Bladet givet udtryk for deres håb om færre boliger og bedre rekreativ udnyttelse af området.

Står det til direktør i Freja ejendomme, Carsten Rasmussen skal man nu viske tavlen ren og prøve at finde en holdbar løsning, som alle parter kan leve med.

”Der skal nu laves et nyt fælles oplæg, hvor der skal være opbakning fra både borgerne, Ballerup Kommune og Freja.

Det skal stadig være indenfor kommuneplanens rammer og så må vi se, hvad vi kan finde ud af i fællesskab. Vi starter så at sige dialogen forfra og det er vigtigt, at vi får udnyttet det attraktive og helt unikke område bedst muligt,” siger Carsten Rasmussen, direktør i Freja Ejendomme, der ejer området.

Blandet område

Han pointerer, at man har fremlagt en plan, hvor det fremgår tydeligt, at der er 75.000 kvadratmeter og at det nu er op til den nye helhedsplan at fastlægge, hvordan der skal bygges og hvordan man skal udnytte de mange kvadratmeter bedst muligt.

”Det er et blandet område, hvor der er lagt op til at vi kan bygge forholdsvis lavt, kombinere række- og klyngehuse med villaer og skabe større sammenhængende fællesarealer. Udfordringen er at finde en fælles løsning på den bedst mulige udnyttelse og det er det, som den nye helhedsplan skal indeholde, siger Carsten Rasmussen, som ikke umiddelbart kan anerkende ønsket om maksimum 2-300 boliger, som beboerne fremførte i sidste uge i Ballerup Bladet.

”Jeg vil ikke lægge mig fast på noget, men jeg tror nok, at det bliver flere boliger end det. Men vi vil under alle omstændigheder gerne mødes og finde et fælles udgangspunkt,” siger han.

Intet gemt væk

Beboerne fortalte også om deres frustrationer i forbindelse med et borgermøde, hvor de fik fornemmelse af, at ønsket om 750 boilger blev ’listet ind’ ad bagdøren. Men det afviser Carsten Rasmussen.

”Det kom faktisk bag på os, at der var så stor modstand mod den fremlagte helhedsplan, som byggede på de rammer, som kommunen har sat.. Vi mener ikke at vi har snydt på vægtskålen. Det fremgik tydeligt af kommunes ramme, at der kan bygges op til 75.000 kvadratmeter og ved cirka 100 kvadratmeter pr. bolig i gennemsnit var regnestykket jo ligetil. Så det overraskede os, må jeg sige. Men det vigtigste er, at det skal være attraktivt for alle parter, så derfor må vi drøfte fremtiden i den kommende tid,” siger Carsten Rasmussen, som fremhæver, at det er positivt, at man nu får et hidtil lukket område omdannet til et åbent areal med plads til både natur og boliger.

Direkte dialog

Ifølge Freja-direktøren vil det tage omkring et år inden man får forhandlet en helhedsplan på plads, derefter skal der udarbejdes en decideret lokalplan, der så skal godkendes politisk. Så det kan tage et stykke tid, inden man kan se noget byggeri på grunden.

¨Det vil tage et par år inden ny bebyggelse bliver aktuelt, men nu går vi i gang med ny runde og vi håber, at vi i den kommende tid kan mødes mere direkte med naboerne og komme i mere direkte dialog. Det har været svært i det seneste år på grund af corona, men vi håber, at det kan blive lettere senere på året,” siger Carsten Rasmussen.