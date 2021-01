Svar om grussti

Debat Kære Mariann Petersen.

Af Trine Baarstrøm, Afsnitsleder, natur,, klima og miljø, Ballerup Kommune

I dit læserbrev fra den 19. januar efterlyser du, at stien under Motorring 4 mellem Svanesøen og Magleparken bliver forbedret. Vi vil give dig ret i, at stien er rigtig dårlig lige nu. Den gode nyhed, er at stien bliver væsentligt forbedret, det kan dog først ske i uge 18 – 19, altså til maj.

Stien skal snart bruges som kørevej til at fragte jord fra det nye bassin ved Haraldsminde og over til støjvoldene ved Svanesøen. Det er et arbejde, som først er færdigt hen i foråret. Under kørslen af jord i ugerne 8 til 14 vil grusvejen under Motorring 4 blive spærret.

Det kan derfor ikke svare sig at reparere stien nu, da den snarlige jordkørsel vil ødelægge vejen igen. Når jordkørslen er færdig, vil der bliver etableret en ny grussti.