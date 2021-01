Glemmer vi de udsatte?

Debat Coronatallene taler deres helt eget sprog.

Af Serhat Kücükkart (Å), Næstformand, Alternativet i Ballerup

Ballerup Kommune er èn af de kommuner, der har flest smittede pr. indbyggere. Tallene går den rigtige vej, kan vi se.

Men jeg tror, at vi har en del borgere, som vi endnu ikke har fået testet, selvom de er i interaktion med flere omsorgshjælpere i løbet af dagen.

I dag kan en borger ikke blive testet, hvis man enten af psykisk eller fysisk karakter ikke selv kan imødekomme opgaven at møde op til de forskellige testcentre. Vi har altså nogle borgere, der modtager hjælp, men alligevel får de ikke muligheden for at blive testet, så vi kan få opsporet, hvor udbredt coronavirussen er i vores kommune.

I den forbindelse spiller hjemmeplejefirmaerne en stor rolle. Hvilke indsatser har de over for de borgere, der ikke selv kan møde op på testcenter?

Ifølge svaret fra forvaltningen kan hjemmeplejefirmaerne selv pode borgerne, såfremt de ønsker det. Hvilke erfaringer har man haft med det, og har man instrueret sine medarbejdere i, at de skal viderefomidle denne information til deres borgere?

Forvaltningen har svaret på mine spørgsmål samt mulighederne for at blive testet:

Borgere i eget hjem kan godt blive testet og man kan benytte flere muligheder.

1. Kontakt egen læge, er der berigtigede symptomer som hoste, temperaturforhøjelse, ændret smags- og lugtesans eller andet.

2. Egen læge kan bestille regionens podebil, der tester i hjemmet eller hjemmeplejens uddannede poder kan pode.