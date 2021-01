Brænderøg og sundhedsskader

Debat Når man søger på kommunens hjemmeside under ordet ”Brændeovn”, dukker der en tekst op med forskellige gode råd af teknisk karakter. Men der står absolut intet om brænderøgens sundhedsskadelige virkninger.

Af Finn Eriksson, Møllemosen 89, Måløv

Advarsler havde ellers været relevant nok, når man tænker på, at brænderøg her i landet årligt forårsager cirka 550 dødsfald, utallige gener for borgere med luftvejsproblemer og andre helbredsskader og med samfundsudgifter for omkring 8 milliarder kroner.

Det er nødvendigt at samtænke miljø og sundhed. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at kommunen kun oplyser borgerne om, hvordan de skal tænde rigtigt op i deres brændeovn. Der bør også oplyses om det uhensigtsmæssige i overhovedet at bruge brændeovn.

Blandt folk i almindelighed er uvidenheden om brænderøgens sundhedsskader desværre stor, og kun meget få ved, at brændeovnsrøg også er kilde til indeklimaforurening og ikke mindst skader for familier med børn.

Københavns kommunes ekspertgruppe, der består af landets førende luftforurenings- og sundhedseksperter har udtalt, at naboer til brændeovnsbrugere udsættes for helbredsskadelig røg, der øger risikoen for at blive syge. Ikke rart at tænke på i disse Korona-tider, hvor årets ord ”Samfundssind” også burde indbefatte brænderøgsplagen.

Konklusionen må blive, at det er uacceptabelt, at brændeovnsejere år efter år ubekymrede fylder naboernes lunger med hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, tjærestof- og dioxinindeholdende røg.

Jeg vil derfor opfordre kommunen til at revidere oplysningerne på hjemmesiden, pointere ovennævnte kendsgerninger og samtidig opfordre borgerne til at begrænse brugen af brændeovne, pejse og pillefyr så meget som overhovedet muligt, hvilket ikke burde være noget problem i en kommune med kollektiv gasforsyning