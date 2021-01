Fuld fart på ulvene

Wolfpacks herrer var i Århus, fik hevet en sejr hjem over Bears Academy. Foto: Fn sportsfoto.

Basketball Der er stadigvæk basketball i landets bedste række for damer og herrer.

Af redaktionen

Damerne har et stærkt mandskab i denne sæson, Fredag den 22. januar mødte man rækkens nummer fem SISU fra Gentofte.

Selv om Coach Morten Thomsen måtte undvære to af profilerne Emilie Hesseldal og Ida Tryggesson, så tog ulvene en sikker sejr på 64 -56 og lagde sig på en delt førsteplads i Dameligaen. Kampen gav i øvrigt debut til Karoline Lundin, datter af den tidligere Dameliga profil Kristina Lundin.

Herrerne var i Århus for at møde Bears Academy, Chanan Colman var igen med i truppen. Men det var bjørnene der kom bedst fra start, og med ulvene lige et hår efter i alle aktioner. Ved halvleg var ulvene bagud med 11 point og det også ved indgangen til fjerde og sidste periode.

Men så blev der taget fat og Wolfpack fandt storspillet fre. På otte flotte minutter vandt de med hele 22 point inden Bears fik reddet en del i land og det endte med en sejr til ulvene på 80-82.

Med sejren konsoliderer Wolfpack sig på sjettepladsen i Basketligaen og førstepladsen i Pro B.

Ulvene har kamp i Basketligaen fredag, hvor der er opgør mod Copenhagen Basketball for lukkede døre. Alle kampe kan ses live på www.fanseat.com.