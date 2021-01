Så er den nye banegårdsplads færdig

Den nye banegårdsplads i Ballerup er nu færdig og klar til brug. Der skulle egentlig have været en stor officiel indvielse af det markante projekt, men som alt muligt andet, er det aflyst og pladsen kan nu bare bruges af alle. Foto: Bo Helsted.

Færdigt arbejde Fredag blev afspærringen fjernet og de sidste håndværkere forlod området. Nu står Banegårdspladsen i Ballerup endelig færdig, klar til at gå foråret i møde.

Af Ulrich Wolf

Det har varet længe og er foregået i flere etaper og mange har måske allerede glemt, hvordan den gamle banegårdsplads foran Ballerup Station så ud. Men nu er den nye banegårdsplads færdig. I et stykke tid har den egentlig være færdig, men var stadig omkranset af hegn. Men fredag blev hegnet fjernet og pladsen er nu klar til at blive brugt.

Den nye plads er udført med en lys belægning, der er støbt på stedet, bede med store træer og underplantninger, specialdesignede bænke, kunstbelysning og en vandkunst, der så at sige springer lige op af belægningen. Både vandkunst og kunstbelysning kan varieres efter årstid og anledning. Vandkunsten vil dog først kunne ses i spring til foråret.

Det var landskabsarkitektfirmaet SLA, der i 2016 vandt konkurrencen om pladsens udformning, hvor der er lagt stor vægt på at skabe et smukt ’gulv’, og hvor de mange, store træer – både på pladsen og i busterminalen – bidrager til en grønnere bymidte.

”Jeg synes, det er blevet et flot resultat. Det har været en lang proces med bump undervejs. Men nu står pladsen endelig færdig, og jeg synes det er blevet en rigtig fin og funktionel banegårdsplads, der byder borgere og rejsende velkommen til Ballerup bymidte,”siger borgmester Jesper Würtzen (A).

I flere etaper

Busterminalen blev anlagt først, og den blev taget i brug i 2018. Nu står også det nye byrum i pladsens østlige ende – foran Ballerup Bibliotek – færdigt, og dermed er hele projektet afsluttet.

Den nye banegårdsplads rummer, ud over busterminalen og byrummet, også en bygning med boliger på de øvre etager, og med lejemål til butikker og til caféer og restauranter med udeservering i stueplan. Indtil videre er kun et af de nederste lejemål udlejet, men når foråret nærmer sig er det håbet, at fler vil komme til.

Ingen indvielse

Omlægningen af Banegårdspladsen har været støttet gennem Realdanias program ’Kickstart Forstaden’, hvor Ballerup var en af tre kommuner, der tilbage i 2014 opnåede at få tilsagn om støtte fra Realdania til gennemførelse af et Kickstart-projekt, de øvrige var Viborg og Ålborg Øst.

Ballerup Kommune og Realdania havde egentlig planlagt at holde en festlig indvielse af pladsen i mindre format, med deltagelse af blandt andet borgmesteren og administrerende direktør i Realdania, Jesper Nygård, her i januar, men på grund af coronaen har det ikke været muligt og derfor er åbningen af det ellers markante lokale projekt bare blevet til en åben invitation til at bruge pladsen fremover.