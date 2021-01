Ny formand i Aktive Seniorer: Ivan får sved på panden

Ivan Lübbers går til gymnastik én gang om ugen, og så synger han tenor i kor. Når konen også er pensioneret er det godt at komme ud og møde andre, som han skælmsk siger. Foto: privatfoto

Aktivt 66-årige Ivan Lübbers er ny formand i Aktive Seniorer. Han afløser den tidligere formand, 80-årige Lise Riise, der stopper på grund af alder.

Af Anja Berth

Han tager navnet på gymnastikholdet helt bogstaveligt.

’Sved på panden’ hedder det hold i Aktive Seniorer Ballerup, hvor den nye formand, Ivan Lübbers, selv går én gang om ugen. Altså når holdet ikke er corona-lukket.

”Jeg går da til den, så jeg kan godt mærke, når jeg har været til gymnastik,” siger Ivan Lübbers.

Derudover går han til klaver, til kor og tager timer som solo-sanger.

Han er tenor, og til sin egen overraskelse skal han sætte tonen ned, når han synger med kvinder.

Ivan Lübbers er 66 år, bor i Ledøje med sin kone Elisabeth, der ligesom ham selv gik på pension for to år siden.

”Nu skal man være diplomatisk, men når man er to, der er på pension, er det godt at have noget at gå til, men det er vi heldigvis enige om,” siger Ivan Lübbers med et slet skjult grin.

Tur før morgenmaden

Han har da også svært ved at sidde stille.

Hver morgen, inden morgenmaden, går han en time i rask tempo. Målet er at hente gratis aviser, og når han kommer hjem igen sidder han sammen med sin kone og løser kryds og tværs i aviserne.

”Det er en skøn måde at starte dagen på. Man bliver mentalt klar, og det er virkeligt godt for mig. Da jeg arbejdede på Amager Forbrænding, cyklede jeg 25 kilometer hver vej til arbejde, så jeg er vant til at røre mig,” siger Ivan Lübbers.

Han beskriver selv den nyvundne titel som ’at fylde et par store sko ud’.

”Min forgænger Lise Riise gjorde en fantastisk indsats i foreningen, så jeg håber at jeg kan leve op til standarden,” siger Ivan Lübbers.

Vigtigt med det sociale

Som formand for Aktive Seniorer Ballerup vil han især i denne tid lægge stor vægt på det sociale liv.

”Vores medlemmer har virkelig manglet det sociale, der normalt er i vores forening, men som ikke har været der på grund af corona. Mange gange tager den ægtefælle, der ikke går til en aktivitet med alligevel for kaffens skyld bagefter. Men det har der jo ikke været noget af, så det glæder vi os til,” siger Ivan Lübbers.

Penge til udflugter

Foreningen har netop fået en økonomisk håndsrækning af kommunen på 72.000 kroner.

Den skal bruges på at lønne instruktører på holdene og på udflugter.

”Når forsamlingsforbuddet bliver hævet, og alting bliver lidt mere normalt, vil vi arrangere busture og udflugter og frokoster. Det har vi manglet. Selvfølgelig er det aktive liv vigtigt for os – men det sociale er lige så vigtigt, og ligesom min forgænger Lise lagde meget vægt på det, vil jeg også sætte det højt,” siger Ivan Lübbers.