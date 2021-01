Præsten: ’I krisetid har man behov for at tro’

Præst i Ledøje-Smørum Sogn Brian Schønberg har brugt corona-tiden til at finde nye måder at formidle Guds ord på. Blandt andet skriver han blogs og vil sammen med sine kollegaer lave online-gudstjenester til plejehjemsbeboere. Foto: Presse

Brian Schønberg er præst i Ledøje-Smørum og har måtte omstille sig under corona-restriktionerne. Der er især brug for at tro nu, siger han.

Af Anja Berth

Hjemme hos Brian Schønberg er de så mange, at vi på grund af forsamlingsforbuddet ikke kan mødes privat for at lave interview. Fire børn og to voksne er der i det Schønbergske hjem.

Så vi skyper i stedet for. Med børnestemmer i baggrunden.

Brian Schønberg, 46 år, er præst i Ledøje-Smørum Sogn, og lige nu arbejder han mest hjemmefra lejligheden i Grantoften, hvor han i øvrigt er vokset op. Hans mor og far bor to blokke væk, så bedsteforældrene er tæt på.

Ingen nadver

Siden den første nedlukning af landet 11. marts 2020 har også kirkerne nok at se til med aflyste konfirmationer, udskudte barnedåb, afstandskrav og håndsprit. Og med de nye restriktioner må kirkerne kun afholde gudstjenester for begrænset antal deltagere, nadveren er aflyst og præsten skal prædike fra alteret og ikke prædikestolen, da der er risiko for spyt (uforsætligt, forstås) og dermed smitte. Og kirkekaffe for menigheden efter gudstjenesterne er der heller ikke noget af for tiden.

Må omstille sig

Brian Schønberg er en af de præster, der har skulle omstille sig til de nye tider.

”Vi er stadig i kirken og forestår de kirkelige handlinger, men der er begrænset med deltagere. Meget af vores arbejde lige nu handler om at holde øje med restriktioner og udmeldinger. Lillejuleaften kom der pludselig nye udmeldinger, og så måtte vi aflyse julegudstjenesten, og afholdt i stedet en on-line gudstjeneste, der var forberedt,” siger Brian Schønberg.

Konfirmationsforberedelserne er aflyst fysisk, men han og kollegaerne har givet de unge konfirmander lektier for. Håbet er, at de kan blive konfirmeret som planlagt til foråret og med det antal deltagerne, der normalt er med til en konfirmation.

”Jeg beder dagligt, og jeg beder nok mere nu under corona-nedlukningen. Beder til, at det bliver mere normalt igen. Jeg ved, at mange er triste og isolerede, og vi forsøger at tale med mange over telefonen. Det er jo heldigvis en mulighed, selvom vi ikke kan mødes fysisk.”

Skriver blogs

Lige nu må der på grund af de gældende corona-restriktioner kun være 15 deltagere til en gudstjeneste i Ledøje Kirke, mens der må være 23 deltagere i Smørum Kirke.

Præsterne i Ledøje-Smørum Sogn arbejder på at lave on-line gudstjenester for plejehjemsbeboere og andre, der ikke kan komme i kirken. Og så skriver Brian Schønberg blogs om forskellige emner ud fra et kristen synspunkt.

”På prædikestolen er vi underlagt, at det skal tage udgangspunkt i evangeliet, men når jeg skriver blogs, har jeg mulighed for at henvende mig til flere og andre, der normalt ikke kommer i kirken,” siger Brian Schønberg, der selv tror på Gud.

Behov for at tro

Han tror, at corona-situationen, trods al dens begrænsninger og alvor, har fået mange til at få øje på andre værdier.

”Man kan jo ikke rejse og gøre de ting, man plejer. Så jeg tror, at det også har gjort, at mange har fået øje på andre værdier i livet. Der var en gang en klog mand (Ernest Hemmingway, red.), der sagde, at i skyttegravene findes ingen ateister. Når det er krise, har vi brug for at tro, og kirken er her stadig, det er bare på en anden måde lige nu,” siger Brian Schønberg.

Brian Schønberg, 46 år

Uddannet cand.theol 2016

Ansat som præst i Ledøje Smørum Kirker.

Gift og har fire børn. Familien bor i Grantoften.

Brian Schønberg er født og opvokset i Ballerup og gik på Grantofteskolen, nu Baltorpskolen afdeling Grantoften, og gymnasietiden tilbragte han på Herlev Gymnasium.