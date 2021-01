Centerchefen i lukket center: ’Vi står klar som væddeløbsheste

Butikkerne i Ballerup Centret er med få undtagelser lukkede, og centerchef Christer Skov Thorell glæder sig lige som de erhvervsdrivende til at se kunderne igen. Foto: Arkivfoto

Lukning Ballerup Centret ser frem til genåbningen og er klar til at tage kampen op mod nethandlen, som kunderne har måtte ty til under lukningen.

Af Anja Berth

Med undtagelse af få butikker i Ballerup Centret, er centret lukket som en østers.

Og centerchef Christer Skov Thorell glæder sig ligesom butikkerne til, at centret igen kan åbne.

”Vi håber hele tiden, at vi kan åbne igen, men vi må nok indse, at restriktionerne bliver lidt endnu,” siger Christer Skov Thorell.

Du kan bytte julegaver

Mange kunder har måske julegaver, de gerne vil have byttet, hvor længe kan man bytte dem?

”Vi kan jo som center ikke diktere butikkernes eller kædernes politik, men jeg er da ret sikker på, at de fleste vil være meget fleksible. Det er jo en lidt speciel situation, og man har jo ikke haft mulighed for at bytte julegaver, da butikkerne lukkede lige efter jul,” siger Christer Skov Thorell.

Han mener, at nethandlen har haft kronede dage under corona-nedlukningen.

Kronede dage

”Det er klart, at det har været en fordel for netbutikkerne, at butikkerne har lukket. Men jeg kan godt garantere, at butikkerne i centeret står klar som væddeløbsheste i bur til at tage kampen op mod nethandel, når vi igen åbner,” siger Christer Skov Thorell.

Jeg har selv lige købt en varm vinterjakke på nettet, da der pludselig var udsigt til meget kolde dage – det fungerede helt perfekt og hurtigt. Hvad vil I gøre for at kunderne kommer tilbage til jer, og ikke bare fortsætter med at handle på nettet?

”Det stiller store krav til butikkerne, der skal gøre ekstra meget ud af personlig service og kundepleje. Det får man jo trods alt ikke på nettet, og det tror jeg kunderne vil mærke, når vi igen kan åbne. Og det er jo heller ikke netbutikkerne, der sætter julelys op eller støtter den lokale fodboldklub – det er de lokale butikker,” siger Christer Skov Thorell.

Toiletter lukket

I forbindelse med nedlukningen er toiletterne i stueetagen af centeret også lukkede. Det har fået en læser til at skrive til Ballerup Bladet, da han ikke forstår, hvorfor de er lukkede og mener det er ’kundeuvenligt’.

Christer Skov Thorell understreger, at toilettet på første sal er åbent for kunder, men at de øvrige toiletter ganske rigtigt er lukkede.

“Det er bestemt ikke for at være uvenlige. Men det er ikke meningen, at man skal opholde sig i centeret her under nedlukningen. Man skal besøge de butikker, der har åbent og som man har et ærinde i, og så tage hjem igen. Men toilettet på første sal er åbent, hvis man skulle få brug for det under sit indkøb,” siger Christer Skov Thorell.