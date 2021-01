Jonstrup-naboer frygter for fremtiden

Peter Krusaa og Eva Kammer Andresen er blandt de naboer, der frygter for områdets fremtid, hvis Freja og Ballerup Kommune vælger at bygge for meget på Jonstrup-grunden. De ønsker færre boliger og flere rekreative formål. Foto: privatfoto

Planer Naboerne til Jonstruplejren blev chokerede over den nu skrottede helhedsplan og håber, at den nye plan vil tage bedre hensyn til området natur, naboer og trafikken. De forestillede sig, at Ballerup som grøn kommune ikke ville gå så langt over stregen og mener, at det bliver testen på, om det at være grøn for Ballerup kommune bare er tomme ord eller om der også er reelle holdninger og handling bagved.

Af Ulrich Wolf

Der er rigtig stille.

Faktisk så stille, at man kun kan høre vandets klukken i den lille sø, der adskiller villahaven på Lærkevangen fra Jonstruplejren, der kan skimtes gennem de snebelagte grene på den anden side af søen.

Ballerup Bladet har på en snefyldt onsdag sat tre naboer til Jonstruplejren stævne i haven og til en efterfølgende gåtur rundt i området for at se, hvad det er for et sted, som nu skal ændres med den nye helhedsplan for Jonstrup. En plan, der først skulle give plads til op imod 750 boliger, men som efterfølgende efter megen debat og arg modstand fra netop naboerne er blevet skrottet og nu skal genovervejes af politikere og udvikleren af området, Freja ejendom-

me.

Netop stilheden er et af de springende punkter for de tre fremmødte beboere, Torben Lund, Peter Krusaa og Eva Kammer Andresen.

Tær på naturen

”Det er et helt unikt område og folk der besøger os, kan slet ikke forstå, at der er så stille. Der er natur og en rigtig mangeartet natur og det er jo derfor, at folk har valgt at bo her. Det er helt fint, at der skal bygges, der skal også ske en udvikling her. Det har vi aldrig været imod. Men den plan, som vi fik fremlagt var chokerende. Alt var galt med den. Antallet af boliger, den medfølgende trafikmængde, byggehøjden, udformningen. Alle alarmlamper blinkede hos mig,” siger Eva Kammer Andresen, som oprindelig er fra Jylland og elsker, at man netop her kan bo tæt på byen og alligevel i naturen.

”På et borgermøde den 17. november fik vi solgt en fortælling om, at der skulle opføres omkring 300 nye lave boliger i klynger. Men pludselig kom det frem, at der skulle bygges på 75.000 kvadratmeter og det svarer til omkring 750 boliger. Det var ganske enkelt et chok,” siger Peter Krusaa.

De fremmødte naboer mødtes på et spontant opstået borgermøde efter forkastelsen af den nu forkastede helhedsplan og var overbeviste om, at en så voldsom byggemasse ville ødelægge området for stedse, ikke bare på grund af byggeriet og de mange boliger, men også på grund af den trafik, som de mange mennesker ville generere.

Derfor samlede de sig i protest mod helhedsplanen for ’Jonstrup Skovby’.

En fordobling

”Nu er der ret stille fordi mange arbejder hjemme. Men når hverdagen er normal, så er der rigtig meget pres på Jonstrupvej og ud til Måløv Parkvej i myldretiden, hvor der også færdes mange skolebørn. Det vil blive endnu voldsommere. Det er en fordobling af boliger i området, hvis man gennemførte planen, så vi er selvfølgelig glade for, at planen nu er taget af bordet, men vi er spændte på, hvad man så finder på. Man må kunne bruge området til så meget andet, eksempelvis fælleshus, idrætsfaciliteter og så færre boliger, så man får bundet området sammen. Der er i forvejen ikke mange idrætsfaciliteter i denne del af kommunen. Man er interesseret i at have et attraktivt område, der kan tiltrække folk, der betaler gode skatter. Men så skal man da også bibeholde det som et attraktivt område,” siger Torben Lund, der godt mener, at de fleste af naboerne kan leve med omkring 200 nye boliger.

”Men at skabe en ny bydel, det klarer eksempelvis dyrelivet herude heller ikke på længer sigt,” siger Torben Lund.

Det påvirker mange

Alle tre er enige om, at det nu er vigtigt, at man finder en holdbar og balanceret løsning for området.

”Der er et rigt dyreliv herude og det er en af de få tilbageværende grønne pletter. Hvis man bygger den til og samtidig fjerner en del af de grønne områder og bruger dem til nye veje og trafikårer, så ødelægger man rigtig meget. Det påvirker os meget i forvejen, at vi ikke ved, hvad der skal ske og mange, der måske skal have fjernet noget af deres grund til fordel for veje eller skal eksproprieres, er rigtig påvirket af det her,” siger Eva Kammer Andresen.

Et ægtepar med hus og hestefolde helt oppe mod lejren, kan eksempelvis risikere at få fjernet deres plads til hestene, fordi der skal laves en gennemfartsvej. Hestene har dermed ikke nok plads og må derfor aflives.

”De eneste der vinder på, at man bygger helt til herude er Freja, og Ballerup Kommune. Men for os beboere, som trods alt bor her fordi de er et specielt område, er der ingen vindere. Vi er som sagt ikke imod, der skal bygges, men byg færre boliger, omkring 200 og så brug resten af området til andre aktiviteter, fællesarealer og attraktive tilbud til dem, som skal bo her,” siger Peter Krusaa og møder klar opbakning fra de andre naboer.

Vi slutter turen og så snart vi er væk fra Jonstrupvej, slår det os igen, hvor stille her er. Måske så længe det varer.