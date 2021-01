Hjælp til kommunal vaccine

Debat Vaccinerne på vej – og Sundhedsstyrelsen har fremlagt en plan for den rækkefølge der vurderes som den der skal følges. Det er der jo ikke meget at sige til.

Af Hans-Jørgen Stenhøj, Langekærvej 14, Ballerup

Men man starter med de ”nemme” dele af operationen – senere på foråret kommer de sværere dele, især den store gruppe af ”øvrige” for eksempel de 65-74 årige (pudsigt nok min aldersgruppe!).

Hvordan har man her i kommunen tænkt sig at organisere disse forløb, der er jo tale om vaccination i to omgange?

Jeg går ud fra at der for eksempel fra Danmarks Statistik kan leveres en hel masse data – som skal behandles lokalt, så det sikres at de rette mennesker indkaldes på de rette tidspunkter til de rette lokaliteter, hvor de rette menneskelige ressourcer er tilstede samtidig med, at de rette medikamenter er til stede i rette mængder/omfang.

Jeg har mange års erfaring indenfor logistik og hertil hørende detailplanlægning af såvel menneskelige som materielle ressourcer.

Man skal vise samfundssind – jeg har tænkt mig at gøre dette ved at stille min viden og erfaring til rådighed, hvis det skulle være således, at kommunen efterspørger sådanne kompetencer.