En ny Jonstrup-helhedsplan

Debat Kære Klaus Kassow. Først rigtig godt nytår.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for teknik- og miljøudvalget

Tak for dit læserbrev om Jonstruplejren, hvor du også har eksempler fra din psykologiundervisning.

Du skriver til borgmesteren, men jeg er simpelthen nødt til at kommentere det du skriver.

Det er lidt ærgerligt, at du først skriver nu; længe efter at vi behandlede sagen i udvalget.

Så længe efter glemmes det korrekte forløb meget nemt, jeg vil her ridse det op.

Den 3. november 2020 behandlede teknik og miljøudvalget en helhedsplan for Jonstruplejren, som var lavet af Freja ejendomme.

Efter mødet gik jeg med en dårlig fornemmelse for sagen og forløbet. Udvalget havde simpelthen ikke fået ejerskab og føling med sagen, og borgerne var ikke med inde over. Den 4. november gik jeg ture i området omkring lejren, imens jeg overvejede, hvad der kunne gøres for at få lavet en plan, som vi alle kan være stolte over og glade for.

Jeg kontaktede centerchefen, borgmesteren, udvalget og alle partiernes gruppeformænd for at dele min bekymring og mit ønske om at ændre beslutningen.

Så der er korrekt, at økonomiudvalget afviste sagen, men det var efter opfordring fra mig og fra TMU.

Det var et enigt teknik- og miljøudvalg, som bad om at få sagen sendt tilbage, så vi kunne begynde på en helt frisk plan.

Den plan som nu laves for området, bliver lavet med borgere i området.

Vi arbejder derfor med at prøve en ny idé om borgerinvolvering af i form af et projektudvalg, der skal arbejde med hvordan området kan udvikles indenfor rammerne af et kommissorium, som Kommunalbestyrelsen beslutter. Vi vender tilbage i løbet af et par måneder med hvordan det kommer til at foregå.

Selvfølgelig skal borgerne kunne føle sig trygge og være sikre på, at vi som folkevalgte prioriterer ordentlighed først.

Derfor bad jeg også om at få sagen tilbage i TMU.

Borgerinddragelse, ejerskab, ordentlighed og tryghed er meget vigtigt for mig og de andre politikere i udvalget.