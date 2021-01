Hvorfor skal pædagogerne undervise?

Debat Som tillidsrepræsentant for pædagogerne på Hedegårdsskolen, undres jeg over, hvorfor jeg og mine kollegaer skal undervise børnene på BFO’en, samtidig med, at der er lærere og børnehaveklasseledere, der ikke har fjernundervisning.

Af Michael Korsgaard Hansen, Tillidsmand for pædagogerne på Hedegårdsskolen