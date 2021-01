Er psykiatripolitikken i Ballerup god nok?

Debat Som kandidat for SF ved det kommende kommunalvalg i Ballerup Kommune vil jeg gerne rejse en debat om psykiatripolitik.

Af Taner Genc (F), Kommunalvalgskandidat, Ballerup

Det er jo arbejdet med de svageste grupper i samfundet, som viser mest om kvaliteten af det sociale arbejde, der udføres i en kommune. Jeg kender godt til de generelle forhold for psykiatriske patienter fra mine erfaringer som socialrådgiver.

I Ballerup Kommune synes jeg, at der er sket en uheldig udvikling. Aktivitetstilbuddene er mere eller mindre lagt sammen med tilbuddene for personer med misbrug af alkohol og narkotika. En sådan sammenlægning vil altid være sværest for personer med psykiske problemer. Det kan kun være økonomi, der begrunder sammenlægningen. Jeg ved, at mange personer med psykiske problemer bliver væk, fordi de selv føler sig så skrøbelige, at de ikke tør at komme. Og i kraft af mit engagement i samfundsforhold støder jeg også på personer med psykiske problemer. Problemer, især med ensomhed, som ikke bliver løst godt nok i Ballerup.

Vi har for nylig vedtaget en psykiatripolitik, og det er jeg glad for, og jeg håber, at denne politik kan skabe bedre vilkår for personer med psykiske problemer. Det fortjener disse mennesker.