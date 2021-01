Det mobile testcenter kommer atter til Ballerup

Det mobile testcenter kommer blandt andet til Hedegårdscentret i den kommende uge. Foto: Arkivfoto

Test Endnu en gang er der mulighed for at blive testet udenfor det permanente testcenter på Energivej. Region Hovedstadens mobile testcenter ruller i de kommende dage rundt på forskellige adresser i kommunen.

Af Ulrich Wolf

Region Hovedstadens mobile testcenter kommer endnu engang til Ballerup Kommune, hvor alle borgere over to år kan blive testet for COVID-19 – uden at bestille tid i forvejen.

Det sker i perioden mandag den 18. januar til og med fredag den 22. januar – altså hele, den kommende uge.

Alle dage er der åbent fra klokken 10-16 på følgende adresser og dage:

Mandag den 18. januar: Hedegårdscenteret, Hedeparken 1

Tirsdag den 19. januar: Måløv Ny Hal, Måløv Hovedgade 46

Onsdag den 20. januar: Egebjerg hallen, Agernhaven 12

Torsdag den 21. januar: Rugvænget Skole/Ballerup Hallen, Rugvænget 10

Fredag den 22. januar: Skovlunde Kulturhus, Bybjergvej 10

Man skal ikke bestille tid i forvejen, men blot møde op og man skal huske mundbind, sundhedskort og varmt tøj, da man skal vente udenfor og der kan risikere at være kø. Sidste test bliver foretaget kl. 16.

Har man brug for at blive corona-testet på andre dage og tidspunkter, kan man bestille tid på coronaprover.dk.