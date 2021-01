Da en virus fra Wuhan spolerede de sidste måneder af Valdemars Australien-tur

Valdemar Størum var udvekslingsstudent i Australien, da corona lukkede verden og også hans værtsland. Alligevel blev det en god tur med dykkerferie og mærkelig morgenmad. Nu vil han spare sammen til at rejse til Australien, når han er blevet student. Foto: Mia Lundholm

Oplevelser 17-årige Valdemar Størum fra Måløv var på udvekslingsophold i Australien, da alt blev forandret på grund af en syg flagermus.

Af Anja Berth

Det var i det tidlige forår 2020, han først hørte om det. En virus, der kom fra en provins fra Kina, og som via et krydstogtskib pludselig også var en realitet i Australien.

Her boede 17-årige Valdemar Størum, da corona forandrede verden, og også Australien, hvor hverdagen pludselig blev anderledes.

Siden sommeren 2019 havde han været udvekslingsstudent i Australien gennem Rotary Ballerup og boede som planlagt hos forskellige værtsfamilier rundt om i landet. Han gik i skole og havde mange venner, men lige pludselig fra corona lagde verden ned.

”Heldigvis gik sønnen i min værtsfamilie i min klasse, så vi kunne være sammen. Men det var lidt ærgerligt og kedeligt at det hele lukkede ned,” siger Valdemar Størum om den australske lock-down.

Han løb hver morgen inden online-skolen begyndte, men man måtte kun være to mennesker sammen, og alle butikker og skoler var lukket.

Corona betød også, at en stor planlagt rundrejse for alle Rotarys udvekslingstudenter blev aflyst.

Men overordnet set ødelagde det ikke den store rejse.

”Det spolerede de sidste måneder af mit ophold, men på det tidspunkt havde jeg oplevet så mange ting og det var en fantastisk oplevelse,” siger Valdemar Størum.

Dykkede på 18 meter

En af de største oplevelser var en ti dages dykkerferie til Great Barrier Reef med værtsfamilien.

”Vi boede på båden, og jeg lærte at dykke. Jeg kom ned på 18 meter,” siger Valdemar Størum.

Mens vi taler med ham, er han ved at gøre sig klar til en tur på langrendsski i glæde over, at det endelig er snevejr.

Nu går han i 1. g på Borupgaard Amtsgymnasium, hvor han har matematik og samfundsfag på A-niveau.

Fritiden går med fiskeri og ski, og han elsker at være udendørs.

I Australien var han med på lange vandreture, og han oplevede den storslåede natur.

Gær til morgenmad

Ikke alt var dog lige fedt i Australien.

”De spiser noget mærkelig morgenmad. Det hedder vegemite og er sådan noget salt gæragtigt noget, man smører på brød over smør, ligesom vi spiser smør og syltetøj. De bruger det også i sandwiches. Det er meget specielt, og jeg vænnede mig aldrig til det,” siger Valdemar Størum.

Han bor i Måløv med sine forældre og søskende, og nu er han ved at søge et studiejob, så han kan spare sammen til en rejse til Australien, når det igen er muligt at rejse.

”Jeg vil gerne besøge mine værtsfamilier og venner og regner med at tage et sabbatår efter studentereksamen,” siger Valdemar Størum.