Coronalukning bliver brugt til at gøre det gamle posthus klar

Det gamle posthus ved stationen er ved at blive indrettet og gjort klar til åbning i foråret. Foto: Arkivfoto

Udvikling Det store rum i det gamle posthus bliver stedet, hvor Ballerup Bibliotekerne kan afholde arrangementer. Lige nu knokles der for at gøre huset klar.

Af Anja Berth

Mens det meste af landet ligger i corona-dvale, bliver der lige nu bliver der knoklet for at gøre det gamle posthus til et nyt samlingssted for alle borgere med plads til både etablerede foreninger, borgere og fællesskaber.

Det 2.300 kvadratmeter store hus, der ventes at være klar til åbning i foråret bliver istandsat og gjort tidssvarende.

Plads til mange

I stueetagen er der lagt vægt på, at det skal være et fleksibelt rum med mange anvendelsesmuligheder.

Derfor bevares det meget store rum, men indretningen giver også mulighed for at skabe mindre afdelinger og hyggelige kroge.

Der bliver etableret en sal med 185 siddepladser, der kan åbnes op, hvis der er brug for endnu mere plads. Her vil blandt andre Ballerup Bibliotekerne afholde arrangementer i fremtiden, men der vil også kunne afholdes konferencer, regionale møder eller lignende for frivillige foreninger og organisationer.

Endelig er en del af stueetagen afsat til at huse Ungerådgivningen og Headspace.

Fællesskab er rød tråd

Drømmen er, at alle brugere af huset kan få glæde af hinanden og skabe aktiviteter på kryds og tværs af foreninger, uformelle fællesskaber og borgere. At det gamle posthus bliver et sted, hvor borgere kan realisere deres idéer, ligegyldigt om det drejer sig om et enkelt tøjbyttemarked, en

fællesspisning eller etablering af et fast skrive-fællesskab.

Det kan kun lykkes, hvis så mange som muligt melder sig på banen, og hvis alle brugerne af huset ønsker at indgå i et større fællesskab og de aktiviteter, der foregår i huset.

Der har allerede været afholdt både fysiske og virtuelle borgermøder, og håbet er, at der igen i foråret 2021 igen kan afholdes stormøder, hvor alle Ballerups borgere kan komme med idéer og ønsker til, hvad der skal ske i huset. Enten fysisk eller virtuelt afhængigt af corona-situationen