Ballerup Bilby udvider – nu 15 bilmærker!

SPONSORERET INDHOLD: Flere bilmærker kommer stille og roligt til Ballerup Bilby.

Grundstenen til Bilbyen blev lagt 1972 og blev en af de første ”bilbyer” i Danmark da Rafn-Larsen byggede et bilhus på Energivej med henblik på at sælge nye Simca, Sunbeam og Chrysler. Herefter skød andre bilhuse op gennem årerne og i dag er der nu hele 15 forskellige bilmærker repræsenteret på Energivej og Tempovej.

Det er helt unikt for ingen andre steder kan man i Danmark stille bilen (eller stå af toget) og så besøge så mange forskellige bilmærker i så kort en afstand til fods.

Selvom konkurrencen mellem bilmærkerne er hård, er der alligevel mange fælles interesseområder i Ballerup Bilby.

Hovedformålet er naturligvis at ligge tæt og nemt at komme til for kunderne. Det må siges at være opfyldt! Men gennem årerne har man fundet fælles interesse områder. Der er f.eks afholdt fælles arrangementer såsom biludstillinger og lavet fælles markedsføring og skiltning. Som et forenet organ er Ballerup Bilby også blevet en vigtig spiller og er jævnligt i dialog med f.eks. Ballerup Kommune om planer på kort og lang sigt.

Følgende 15 brands er i dag repræsenteret i Ballerup Bilby : Mazda, Ford, Citroen, Hyundai, Suzuki, Subaru, Isuzu, Fiat Renault, Dacia, Nissan, Maxus, Opel, Peugeot og Kia.

Ballerup Bilby’s placering er helt unik med nem adgang for kunderne fra alle sider med sin beliggenhed ved hovedindfaldsvejene på kanten af hovedstaden – og med Malmparken Station ved indgangen. Det tiltrækker kunder fra et kæmpe opland. At det er nemt at parkere og ikke mindst gratis er også forhold der tæller med i dag. Det vigtigste budskab for Ballerup Bilby er at fortælle at man med det meget store udvalg af biler altid kan at finde sin næste bil her – ny eller brugt.

Det sidste mærke der er kommet til Ballerup Bilby er Subaru der pudsigt nok også er en Rafn-Larsen forretning. Rafn-Larsen kan om et par år fejre 50 år på Energivej.