SUBARU tilbage i Ballerup Bilby

SPONSORERET INDHOLD: Subaru kommer til Januar ’21 tilbage til Ballerup med alle modellerne, nemlig Forester, Outback og Subaru XV.

Efter en del år uden salgsrepræsentation af mærket i et så vigtigt område som Ballerup, vender Subaru endelig tilbage med Rafn-Larsen Automobiler på Energivej bag roret.

For Rafn-Larsen, der om to år kan fejre 50 år på Energivej, betyder det en udvidelse af paletten med endnu et japansk bilmærke.

Efter mange år som succesrig bilforhandler af flere bilmærker, blev Mazda startet op i 2010 op og siden da er det gået susende stærkt med udviklingen af bilsalg, service og reparation, som indehaver Kenneth Rafn-Larsen udtaler.

Seks år senere, i 2016, kom aftalen med ISUZU i stald og den stærke håndværker Pick-Up har hurtigt gjort sig populær hos anlægsgartner, entreprenører, men også hos båd-, camping og hestefolket.

Med lancering af det 3. mærke fra solens land, døber Rafn-Larsen forretningen ”Det Japanske Bilhus, for på den måde at kommunikere et tydeligt budskab om at alle tre mærker er ægte japanere.

De tre mærker har fællestræk som robusthed, højt sikkerhedsudstyr, driftssikkerhed, høj gensalgsværdi, design, masser af udstyr og et fair prisniveau.

Mærkerne henvender sig til lidt forskellige kundegrupper og SUBARU starter prismæssigt fra 369.900 kr. SUBARU er især kendt for firehjulstræk, boksermotor og et ekstremt højt sikkerhedsniveau. F.eks har Subaru gennem mange år udviklet Eye-Sight der holder godt øje med vejen foran dig. Systemet er så sikkert at landechefen for Danmark selv stillede op til en reklamefilm (ses på YouTube) hvor en Subaru for fuld fart kører mod ham, men nødbremser i sidste øjeblik. Det kan man da kalde at STÅ INDE for sit produkt. Mange kender også Subaru som vindere fra rallysporten gennem mange år.