Nu rykker de førerløse busser nærmere

De store planer for Lautrup-området er i gang. Nu skal man snart i gang med at prøvekøre de nye førerløse busser. Foto: Arkivfoto

Trafik Movia og Ballerup Kommune vil formentlig snart begynde at teste de førerløse busser i Lautrup-området.

Af Ulrich Wolf

Sammen med Ballerup Kommune vil Movia fra juli 2022 og op til otte

måneder frem teste 2-4 førerløse busser i erhvervsområdet Lautrup i Ballerup.

Opgaven er netop sendt i udbud, der forventes at blive afgjort i marts måned. Lautrup-området er under hastig udvikling, og er ligesom mange andre steder i hovedstadsområdet udfordret af stigende trængsel. Det giver lange rejsetider, når folk skal til og fra arbejde eller uddannelse. De førerløse busser skal køre på Copenhagen Commute i Lautrup, som er et testområde for førerløs teknologi.

Parallelt med forsøget på Copenhagen Commute arbejder Movia sammen med kommunerne langs motorring 4/Ring 4 på at anlægge BRT (bus i egen bane) fra Høje Taastrup Station over Erhvervsområdet Lautrup til Bagsværd.

Mere fleksibelt

BRT-strækningen vil give et stort løft til den kollektive transport på tværs af Storkøbenhavn, og give let adgang til Lautrup for de mange medarbejdere, der bor på hele Sjælland.

”Det skal fortsat være attraktivt for virksomheder at være til stede i vores kommune, og derfor skal det også være fleksibelt og effektivt for deres medarbejdere at komme på arbejde – og meget gerne på en måde, der er bæredygtig.

Derfor har vi engageret os i forsøget med førerløse busser, såvel som etablering af en BRT-strækning gennem Lautrup-området. Vi har netop vedtaget en ny udviklingsplan for Lautrup, hvor blandt andet fremtidens teknologi og life science udspringer fra – derfor er det naturligt, at også nye, el-drevne transportformer afprøves netop i dette erhvervsområde,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).