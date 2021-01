Borgmester irriteret over isolerede borgeres opførsel

Corona-ramte borgere fra 17 kommuner, der ikke havde mulighed for isolation har kunne bo på Zleep Hotels i Høje Taastrup. Men Ballerup har ikke haft nogle borgere over julen og kan ikke genkende, at der skulle være problemer med ballade. Pressefoto: Zleep Hotels.

Sagen om corona-isolerede borgere, der brød regler på hotel, har vakt politisk røre. Kommunaldirektøren understreger dog, at ingen fra Ballerup har udvist dårlig opførsel.

Af Anja Berth

Fester og gaderæs og ballade. Sådan beskriver Greves borgmester Pernille Beckmann (V) den opfør-

sel som coronaramte hotelgæster ifølge hende har udvist.

Det skriver blandt andre tv2lorry.dk

Zleep Hotels i Høje Taastrup har indgået et samarbejde med 17 kommuner, heribandt Ballerup, om at huse borgere, der er testet positive, og som af sociale eller pladsmæssige årsager ikke kan gå i isolation hjemme. Regningen betales af den enkelte borgers hjemkommune.

Men Greves borgmester har i flere medier kritiseret hotelgæsterne, der burde være i isolation på deres værelse, for at lave ballade, feste, spise i restauranten og køre ræs på hotellets parkeringsplads.

Ikke fra Ballerup

Det billede kan Ballerups kommunaldirektør Erik Møller imidlertid ikke genkende.

”Vi har ikke haft borgere boende på hotellet henover julen, og vi har ikke kendskab til, at borgere i Ballerup har udvist dårligt opførsel,” siger Eik Møller.

Irriteret over det

Ballerups borgmester Jesper Würtzen (A) har modtaget brevet fra sin borgmesterkollega Pernille Bechmann i Greve.

”Jeg blev da ret irriteret at læse, at nogle borgere ikke opførte sig korrekt. Det offentlige stiller muligheder til rådighed, og så bliver det misbrugt, det er da ikke okay. Det er da samme som hvis folk snyder skat, det bliver jeg også sur over. Og når vi så taler om corona-isolerede borgere bliver jeg ekstra irriteret, fordi de udgør en smittefare og

risiko for andre,” siger Jesper Würtzen til Ballerup Bladet.

Fået indført vagter

På baggrund af de situationer med gæster, der ikke overholdt isolationsreglerne, har hotellet fået vagter.

Zleep Hotel i Høje-Taastrup har ikke yderligere kommentarer til Ballerup Bladet, men henviser til det, de har udtalt til andre medier.

Til DR Nyheder siger hotel manager Louise Dreiberg, at der ’var problemer med brud på isolationen i midten af december, og at hotellet derfor har fået sine vagter’.

”Jeg kan jo ikke rende rundt og være politimand, og det er der ikke nogen, der skal være her. Folk er i selvvalgt isolation, og hvis man ikke helt kan finde ud af, hvad det er, så er det jo op ad bakke,” siger hun til DR Nyheder.