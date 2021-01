Kom af med din tandlægeskræk

SPONSORERET INDHOLD: Du er bestemt ikke den eneste, der har lyst til at løbe skrigende væk, når tandlægen siger, at du skal have boret et hul eller lignende. Rigtig mange mennesker lider af tandlægeskræk, hvilket kan ende med at ødelægge dine tænder. Derfor giver vi dig her nogle tips til at blive fri for din tandlægeskræk.

Af SPONSORERET INDHOLD

Det bliver kun værre af, at du venter

Du skal ikke tro, at du kan udskyde dit tandlægebesøg for evigt. Hvis du har et hul der skal bores, eller en tand der er knækket, er du nødt til at få det ordnet. Det bliver nemlig kun værre, af at du venter.

Vælg en tandlæge, du har tillid til

En stor del af at slippe af med din tandlægeskræk er naturligvis, at du skal føle dig tryg ved at tage til tandlægen. For nogle betyder det, at du skal vælge en lokal tandlæge. Hvis du bor i Lyngby eller Bagsværd kan du f.eks. vælge en tandlæge nær Bagsværd. For andre betyder det, at de er nødt til at køre lidt længere, for at komme til den helt rette tandlæge, hvor de føler sig i trygge hænder.

Du kan prøve spørge dine familie, venner og kollegaer, om de kan anbefale nogle gode tandlæger.

Book en tid om formiddagen

Når man er bange for noget, er der ingen hjælp i at gå og vente på det en hel dag, for du kommer til at være nervøs, lige fra du står op. Det gælder også for alt mulig andet end lige tandlæger. Hvis du skal til et jobinterview eller en eksamen, foretrækker du sikkert også, at det foregår om morgenen, hvis du er nervøs for den slags.

Med en tid om formiddagen får du overstået behandlingen, og så kan du nyde resten af dagen, i stedet for at bruge en hel dag på at være bekymret over den forestående tandudtrækning.