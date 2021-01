Ungdomsuddannelserne får et løft

Debat Med finansloven for 2021 følger et flot økonomisk løft til ungdomsuddannelserne.

Af Kasper Sand Kjær (A) og Johan Müller (A), MF, fmd. for folketingets udd. udv. og medl af kommunalbestyrelsen, best, medl. for Borupgaard Gymnasium.

Konkret betyder det, at Borupgaard Gymnasium får øget bevillingen med 1,6 millioner kroner. Og også de andre ungdomsuddannelser i Ballerup kommune får et løft. Det er der grund til at glæde sig over.

Det betyder nemlig, at uddannelsesinstitutionerne kan løfte kvaliteten af undervisningen til gavn for vores unge og alle os andre.

Vi skal leve af uddannelse. Det sikrer alle unge en ordentlig chance på arbejdsmarkedet, at vores virksomheder er konkurrencedygtige og at vores økonomi har det godt. Uddannelse er det mest afgørende overhovedet for at bryde den negative sociale arv.

Med den store investering i uddannelse, sætter vi en tyk streg under, at den socialdemokratiske regering vil prioritere uddannelse og velfærd. Og dermed en helt ny retning for Danmark. Nu lægger vi for alvor de borgerlige regeringers besparelser på uddannelse bag os. Det såkaldte omprioriteringsbidrag, der hvert år fjernede 2 procent fra kernevelfærden, er væk. Det gjorde regeringen med sin første finanslov. Og fra 2021 begynder vi igen at løfte økonomien, og genoprette skaderne fra de mange års borgerlige nedskæringer på vores uddannelser og velfærd i det hele taget.