Jonstruplejren – valgflæsk eller ordentlighed?

Debat Åbent nytårsbrev til borgmesteren. Kære Jesper Würtzen.

Af Klaus Kassow Eskilsbjerg 4, Ballerup

I 399 BC blev filosoffen Sokrates dømt til døden i Athen. I 1961 har vi amerikanernes invasionsforsøg på Cuba.

Begge affærer er klassiske eksempler på det begreb, vi i psykologiundervisningen kalder ”Gruppetænkning” : en gruppe tager forkerte beslutninger, fordi man har mistet forbindelsen til realiteterne. Behovet for at skabe enighed i gruppen er blevet vigtigere end realiteterne.

Desværre så vi det samme fænomen udspille sig den 3. november 2020, da teknik- og miljøudvalget holdt møde og godkendte den såkaldte ”Frejas Helhedsplan”(FH) for Jonstruplejren.

Udvalget havde helt åbenlyst mistet forbindelsen til realiteterne. Den godkendte plan opererede med 755 boliger – herunder etagebyggeri i op til fem etager. Endvidere rakte byggeriet langt ind over den såkaldte naturbeskyttelseslinie.

Realiteterne er, at et sådant byggeri ville have ødelagt hele området og sat Ballerups i forvejen lave naturindex (et tal der i princippet fortæller om forholdet mellem natur,biodiversitet og byggeri) under endnu mere pres. Heldigvis underkendte økonomiudvalget FH tre uger efter det omtalte møde.

Kommunen har de seneste efterhånden mange år kalkuleret med 150 boliger i Jonstruplejren – i form af villaer og lavt, tæt byggeri. Det fremgår også af den sidste befolkningsprognose fra 2019. Det skyldes selvfølgelig områdets karakter og allerede eksisterende boligmasse, men også logistik i forhold til trafikale forhold og naturbeskyttelsesgrænsen.

Derfor er det helt uforståeligt – og som nævnt ude af trit med realiteterne – at teknik– og miljøudvalget traf den beslutning den 3.november. Og det er derfor jeg skriver til dig, Jesper. Vi deltog jo begge i flere debatter sammen i KV17 valgkampen og jeg husker dig som en dygtig og samvittighedsfuld modstander. Jeg husker også, at du understregede, at socialdemokraterne ville arbejde for Ballerups borgere og for en grøn kommune. Det sætter hele sagsforløbet med Jonstruplejren i relief. Jeg har – i kraft af mit mandat som formand for èn af grundejerforeningerne – haft besøg af chokerede borgere, som ifølge FH skulle eksproprieres – de lå søvnløse om natten og var bange for at få slået deres tilværelse i stykker.

Det duer simpelthen ikke, at løfter ikke holdes. Og det duer slet ikke, at borgerne bliver skræmt fordi teknik- og miljøudvalget ikke passer deres arbejde og lever op til det mandat, de har fået. Du må – som borgmester i kommunen – sørge for at det ikke gentager sig. Borgerne skal kunne føle sig trygge og kunne regne med at de folkevalgte prioriterer ordentlighed først.

Godt nytår til dig og alle på rådhuset – ikke mindst teknik- og miljøudvalget.