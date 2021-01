Kostråd er som Kinderæg

Debat Nye kostråd er jo lige som et kinder æg.

Af Per Mortensen (A) Medlem af kommunalbestyrelsen

Flere vil jo godt spise sundere, for deres helbred og formernes skyld, og en sidegevinst vil være at belaste klimaet mindre.

Det aldrig for sent at lægge dårlige vaner på hylden, når man kigger på, hvad store mængder af kød, fastfood og tomme kalorier medfører af CO2 udledning.

Klimadagsordenen berører jo os alle, derfor må vi også have fokus, på at alt det kommunen kan påvirke. Vi skal have dem som arbejder med vores kost, kantiner, skoler, institutioner op i gear, være med til udbrede og udvikle lækker klimavenlig kost.

Prøv og tænk hvis vi både sænker tilfælde af tarmkræft, hjertekarsygdomme, type ll diabetes og blodpropper. Ved at omlægge vores kost.

Og så det godt for klimaet.

Vi skal da gøre det på en pædagogisk og inspirerede måde.

Mere grønt og farve på tallerkenen er vel ikke at kimse ad.

Forandringerne kommer jo ikke af sig selv, men husk ingen kan gøre alt – men vi kan alle gøre noget.