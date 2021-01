Svar om Skovlunde-byggeri

Debat Kære Erik Andreasen. Rigtig godt nytår til dig.

Af Hella Tiedemann (A) Formand for teknik- og miljøudvalget

Du skriver at protester flere gange er blevet overhørt af Teknik-og miljøudvalget i forbindelse med Skovlunde. Det er et billede jeg bestemt ikke genkender. Udvalget lytter bestemt til borgerne og vi gør hvad vi kan for at få tilført Skovlunde nyt liv og nye boliger på en ordentlig måde med respekt for jer borgere.

Ja, du har ret i at jeg personligt kunne lide den nye bygning med parkering under og boliger på toppen, så bygningen kunne komplettere højden i begge ender, men det er jo min personlige holdning og selvfølgelig en smagssag. Som du sikkert ved nu så hindrede det mig nu ikke i at lytte til de protester jeg hørte undervejs og rotere 180 grader så min indstilling blev ikke at dispensere. Det var den socialdemokratiske gruppe og det meste af teknik og miljøudvalget heldigvis enige i.

Din påstand om at jeg ikke bekymrer mig om Skovlunde-borgernes frustrationer er ganske enkelt ikke korrekt. Jeg interesserer mig lige meget for de tre byer og deres borgere og de får lige meget opmærksomhed og lige meget økonomi.

Nord og Syd i Skovlunde bindes sammen på fineste vis af en bred overgang, som vi allerede i indeværende år har sat 4 millioner kroner af til.

I vinderforslaget til helhedsplan er der også etageboliger i op til 4-5 etager. Men det er korrekt at der er byttet rundt på de forskellige byggerier så det nu er 4-5 etager ud mod Boulevarden og at byggeriet skærmer mod det lavere byggeri bagved.

Det lave åbne byggeri og Strædet er der stadig og der kommer stadig Caféer og butikker langs Strædet.

Det er korrekt, at vi vil tiltrække flere borgere, det nytter jo ikke at vi alle bliver ældre og ældre og at der ikke kommer nye yngre til kommunen. Vi har brug for indtægter til at fastholde velfærden og klimaet har brug for fortætningen.

Kommunalvalget er til november og kan desværre ikke fremrykkes, så du må vente tålmodigt på at lægge din stemme i boksen.