De gode fristelser

Debat En af de ting, som jeg er super stolt af, at have været med til at indføre på vores syv plejecentre - er Fristevognene.

Af Lolan Ottesen (A), Formand for social- og sundhedsudvalget

En Fristevogn ligner de små vogne, som mange af os kender, som kører gennem DSB togene eller gennem flyverne, med lækkerier til passagerne.

En Fristevogn er fyldt med lækkerier – kager, chokolade, chips, chokolademælk, desserter, nisseøl, smoothie med mere. En af vores medarbejdere kører rundt med Fristevognen og tilbyder vores ældre beboere på vores plejecentre disse mange forskellige lækkerier.

Vi ved, at en af udfordringerne, når man bliver ældre er, at man ofte bliver småtspisende, ofte mister appetitten og ikke orker de store måltider. Derfor ved vi også, at en stor del af vores ældre borgeres kalorieindtag, skal ske i form af mellemmåltider.

Derfor indførte vi Fristevognene på alle afdelingerne på vores plejecentre. Disse vogne triller rundt på gangene og ind i boligerne og gennem stuerne både om formiddagen og om eftermiddagen – hele ugens syv dage. Der er super gode erfaringer og effekt med disse Fristevogne.

Derfor er det også med stor glæde og stolthed, at Ballerup kommunes Køkken Ballerup og vores Fristevogne, er kommet på danmarkskortet.

Sundhedsstyrelsen har skrevet om kommunens Fristevogne, om de gode Måltidsråd og bedre måltider til ældre, på deres hjemmeside.

På denne hjemmeside er der masser af gode eksempler fra landets kommuner netop om, hvordan man kan skabe bedre måltider for vores ældre. Vi er alle stolte over, at Sundhedsstyrelsen har valgt at fremhæve nogle af vores indsatser til inspiration for andre kommuner.

Fristevognene og Måltidsråd er succesfulde og til stor gavn for vores beboere og det er dejligt, at vores plejepersonale og køkkenpersonale samarbejder, samt at de valgte indsatser prioriteres til glæde for de ældre.

Dejligt med den fine anerkendelse fra Sundhedsstyrelsen, som gælder alle på vores plejecentre og samtidig en stor ros til vores ansatte, som sikre at vores ældre beboere på plejecentrene, får en god oplevelse – samtidig med at de ældre også får de nødvendige kalorier.