Hvilke uddannelser og jobs findes der indenfor landbruget?

SPONSORERET INDHOLD: Er du ung, og står du netop nu til at skulle vælge din levevej? Eller er du voksen med ønske om at sadle om rent karrieremæssigt, starte på en frisk og se hvad det bringer?

Hvis du ovenikøbet har en forkærlighed for dyr, planter og naturen i det hele taget, så bør du kraftigt overveje en karriere inden for landbruget, hvor der udbydes et stort udvalg af forskellige landbrugsuddannelser for enhver smag.

Kort om uddannelsesforløbene

Alle landbrugsuddannelser er såkaldte erhvervsuddannelser, hvilket betyder, at der ikke er noget krav om, at du skal have gennemført en gymnasial uddannelse. Til gengæld skal du have gennemført en 9. eller 10. klasse med fagene dansk og matematik bestået med mindst karakteren 02. Uddannelserne består som regel af et teoretisk grundforløb efterfulgt af en praktikperiode, hvor du kan vælge imellem praktiksteder i hele landet. Du får dit endelige uddannelsesbevis efter endt svendeprøve, som er din adgangsbillet til et spændende arbejdsliv.

Udforsk masser af spændende karrieremuligheder

Landbruget har uddannelser inden for en lang række forskellige felter, der bl.a. indebærer:

• Gartner – bliv en ørn til at passe og dyrke planter, så du kan få arbejde inden for gartnerier, planteskoler, havecentre eller måske på sigt starte din helt egen forretning med planter.

• Husdyravler – drømmer du om en hverdag tæt på dyrene, og lyder fodring, planlægning af avl og sundhedskontrol som noget, du vil synes om at arbejde med? Som husdyravler får du en spændende og aktiv hverdag med mulighed for at bruge hænderne.

• Jordbrugsmaskinfører – lyder fagene som teknik og reparation, landbrugsdrift og teknologi som noget for dig? Så vil du helt sikkert trives på jordbrugsmaskinføreruddannelsen, hvor der venter masser af spændende jobmuligheder for dig efter endt uddannelse.

Uanset hvilken retning du vælger at uddanne dig i, kan du være helt sikker på at blive en del af en branche i rivende udvikling.