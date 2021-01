Skovlunde-byggeri får kun fire etager

Der kommer kun fire etager på det planlagte byggeri i det nye Skovlunde bymidte. Politikerne vendte tommelen nedad til bygherrens ønsker om at bygge fem etager på et nyt lejlighedsbyggeri i Skovlunde Nord. Der er også planer om at rive det gamle center ned (billedet) og få nye butikker ind i bymidten. Foto: Arkivfoto

Byggeplaner Teknik- og miljøudvalget har afvist et ønske fra JN Group om at udstyre et kommende byggeri i Skovlunde Nord med fem etager. Dermed følger politikerne et stort antal borgeres ønsker.

Af Ulrich Wolf