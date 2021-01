”Når man har haft en lortedag, er der intet som at slå i nogle trommer eller råbe i en mikrofon”

M.A.S.K. er udspringere af talentprojektet Mere Monitor og de glæder sig sådan til at komme ud og spille igen. Foto: Pressefoto

Nomineret Udspringere af projektet Mere Monitor, M.A.S.K er nominerede til årets talent. Vi har talt med bandets forsanger, Katrine Wachmann om bandet og visionerne for musikken.

Af Anja Berth

Gruppen M.A.S.K består af Simon Legaard på bas, Alexander Gottlieb på guitar, Marck Laurent på trommer og Katrine Wachmann som forsanger.

Næsten alle medlemmer har boet i Ballerup hele deres liv.

”Vores band startede meget pludseligt. Første sæson af Mere Monitor (musikalsk talentprojekt i Ballerup, red.) var netop slut , og Marck og Simons gamle band ’Spirit of M’, var blevet opløst. Men deres abstinenser for at spille fik dem til at spørge alle de kendte, om ikke de kunne forme et nyt band til næste sæson. Tilfældigvis kendte Simon mig fra gymnasiet, hvor vi begge gik i musikklassen og Marck kendte Alex fra sit studie. Vi fik pludselig meget travlt med at finde et bandnavn, så vi kunne melde os til en ny sæson af Mere Monitor,” fortæller Katrine Wachmann.

God kemi og et hit

Titlen på bandet består af forbogstaverne på medlemmernes navne.

Allerede efter den første gang, bandet øvede sammen, skabte de et hit, og det var tydeligt, at kemien var i top.

”Vi er alle drevet af trangen til at spille musik. Vi spiller, fordi vi ikke kan lade være. Det er en slags terapi for os alle. Når man virkelig har haft en lortedag, er der intet som at kunne få lov til at stå i et øvelokale og smadre nogle trommer eller tråde, eller råbe i en mikrofon. Desuden er vi også efterhånden blevet så tætte, at øvelokalet også er et frirum til at te sig som fuldkomne tosser uden, at nogen dømmer os eller synes, vi er mærkelige. For vi er nok alle sammen lidt mærkelige,” siger Katrine Wachmann.

Elsker at stå på scenen

De er stolte af nomineringen til talentprisen.

”Det betyder selvfølgelig meget for os at blive anerkendt i det arbejde, vi har lagt i det – især fordi den musik, vi laver, og vores performance på scenen er noget, vi virkelig elsker og lægger vores sjæl i. Samtidig ser vi det som et tegn på at vi udvikler os som band, hvilket er et dejligt kompliment, men også betyder, at vi går i den rigtige retning sammen.

Hvad med fremtiden?

”Vi håber på at få skrevet nogle flere sange og mest af alt få lov til at spille flere koncerter i det nye år, eftersom 2020 ikke har bragt meget af den slags. Derudover har vi fire singler, som venter på at springe ud og flere nye numre, som også snart skal se dagens lys. 2020 har på mange måder været et svært år, da øvelokalet har været lukket ned af flere omgange,” siger Katrine Wachmann, der også er bekymret for kulturen generelt.

”Der er ikke meget at sige til, kulturlivet bløder lige nu. Der er desværre ikke andet at gøre end at holde hovedet koldt og vente på, at det bliver godt igen. Og så står vi klar til at tage enhver koncert, vi overhovedet kan komme i nærheden af, når vi kommer ud på den anden side. For os handler det ikke så meget om

penge. Det handler om at vi har brug for at stå på en scene, fyre den af og fuldstændig overgive os til musikken og lade alle følelser flyde. ”