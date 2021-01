Julehjælp var en stor succes

Frivillige delte julehjælpsposer ud med mad, gaver og ting doneret af lokale butikker. Foto: privatfoto

Hjælp Lillejuleaften delte frivillige julehjælpsposer ud til trængte børnefamilier

Af Anja Berth

I alt 300 poser med julemad blev uddelt lige før jul i Hedegårdscentret, da frivillige stod klar med hjælp til familier, der ikke har godt råd til den dyre julemad og gaver.

Der var også gaver til børnene, og en god blanding med lækkerier til en juleaften.

Det var blandt andre Rema 1000 i Hedegårdens Butikscenter samt i alt tyve butikker, der havde sponsoreret gaver, ting og mad til poserne.

Lige fra starten var det et tilløbsstykke, og ved uddelingens start var der næsten halvtreds mennesker i kø til at tage imod poser, som de frivillige, blandt andre Milo N. Kjær delte ud.

For at det hele gik coronavenligt til, blev der hurtigt arrangeret frivillige udendørsvagter, der sikrede at man holdt afstand.

”Jeg er helt sikker på, at vi vil gentage arrangementet næste år, ganske enkelt fordi vi kan konstatere, at behovet er stort. Vi har mange borgere – særligt i år – som er kommet på ydelser, der gør det virkelig svært at holde jul og som har fået afslag på julehjælp andre steder fra. Derudover er vores koncept unikt, da man ikke skal tilmelde sig eller ansøge på forhånd, man kan bare dukke op helt anonymt, og det værdsætter mange borgere,” siger Milo N. Kjær til Ballerup Bladet.