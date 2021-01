Borgmesterens nytårstale

Borgmester Jesper Würtzen kommer vidt omkring i sin nytårstale, der selvfølgelig har en del fokus på coronaen og kommunens rivende udvikling. Foto: Arkivfoto

Nytår Borgmester Jesper Würtzen (A) skriver traditionen tro sin nytårstale her i årets første udgave af Ballerup Bladet

Af Jesper Würtzen (A), Borgmester, Ballerup Kommune

Kære borgere i Ballerup, Måløv og Skovlunde.

Året 2020 blev helt anderledes, end vi alle havde forestillet os. Det er selvfølgelig coronaen, jeg tænker på, der kom i foråret og satte en helt ny dagsorden for os alle:

Danmark lukkede ned, så vi kunne passe på vores ældste og svageste borgere.

Mens vi andre var lukket ned, var der nogle, der var på: Vores SOSU’er, sygeplejerskerne og socialpædagogerne på vores bosteder for borgere med særlige behov.

Det var af og til uden tilstrækkelige værnemidler, og det var før vi vidste, hvad det var for en sygdom. De er vores allesammens helte.

Også de, som arbejdede i butikker, chauffører og alle de andre der holdt vores samfund kørende trods risikoen for smitte. Tak til alle jer.

Tak til alle, der har måttet arbejde på nye måder, da samfundet lukkede op igen. Pædagoger i børnehaver og lærerne i skolen, der har arbejdet med håndvask og gruppeinddelinger. Oven i købet har de gjort det så godt, at vi har fået ros af Arbejdstilsynet.

Tak til alle på rådhuset og i de private virksomheder, der har arbejdet hjemmefra og på digitale mødesteder.

Coronatiden har været hård ved os alle – ikke mindst i forhold til de sociale kontakter.

Vi har ikke kunnet se dem, der er os allerkærest: forældre, børn og venner.

Ligesom hele foreningslivet og de fællesskaber, som vi sætter så stor pris på i Ballerup Kommune, har været lukket ned.

Det er også lukket ned nu, hvor vi går ind i det nye år. Men der er lys forude. De første vacciner er givet til borgere og medarbejdere på vores plejecentre. Hele foråret vil vaccinerne (fra Pfizer og Astra Zeneca, der begge har dansk hovedkvarter her i Ballerup) rulle ud til os alle fra vaccinationscenteret på Baltorpvej.

Desværre ser vintermånederne ud til at blive tunge at komme igennem. Lad os hjælpe hinanden med at stå det igennem. Der er lys for enden af tunnelen. Det bliver godt igen.

Corona-krisen har betydet, at nogle desværre også har mistet deres arbejde. Det er altid en meget trist situation for den enkelte og dennes familie.

Staten har prøvet at holde gang i økonomien med hjælpepakker – og heldigvis er det lykkedes mange at komme i job igen.

Danmark er mindre hårdt ramt end mange andre lande – og Ballerup er mindre ramt end mange andre kommuner, men det er en ringe trøst for den, der rammes af ledigheden.

Coronaen har fyldt meget i år, men der er også sket rigtig mange andre ting i vores kommune.

Kommunal udvikling

Vi vedtog et budget for 2021, hvor vi sætter klimaet højt på dagsorden.

Vi skal have en ny, ambitiøs klimapolitik, og vi er kommet med i DK2020. Her skal vi sammen med 45 kommuner og RealDania udvikle en lokal klimahandlingsplan, der lever op til målsætningerne i Paris-aftalen. De seneste år har vi foretaget en række grønne investeringer og lavet indsatser for at mindske udledningen af CO2 og der kommer mange flere i fremtiden. Det er f.eks. energirenoveringer, LED-belysning, kommunale el-biler og el-busser – og vi håber på hurtige BRT-busser i Lautrup og langs Ring 4.

Hertil arbejder vi med både at udvikle kvaliteten af den dejlige og forskelligartede natur, vi har rundt omkring i vores kommune.

2020 var også året, hvor der endelig kom en afklaring på en ny udligningsreform. Resultatet kunne bestemt have været meget værre. Vi hverken tjener eller taber på den. Men reformen sikrede, at det fortsat kan betale sig at være en kommune, som satser på erhvervslivet og på arbejdspladser. Ballerup er absolut en førende erhvervskommune – og vi har mere i skuffen med udviklingsplanen for Lautrup version 2.0, som vi lige har vedtaget – og med udviklingen af et helt nyt erhvervs- og boligområde ved Kildedal, hvor vi sammen med Pension Danmark vil skabe et område med 10.000 arbejdspladser og 1000 boliger.

Der er i det hele taget gang i byudviklingen i disse år: I Ballerup Bymidte bliver banegårdspladsen færdig her til nytår, posthuset åbner som foreningscenter til sommer, den nye biograf i centeret åbner til februar. I Skovlunde er der endelig igen gang i byggeriet i det gamle center nord.

I Skovlunde Syd åbner det nye bofællesskab for 33 borgere med særlige behov i den tidligere UCC-bygning.

Ikke siden 1960’erne har vi set så meget ske rundt omkring i vores kommune. Det er bøvlet, mens det står på, men det er også vigtigt, at der sker udvikling.

På de store velfærdsområder med børn, skoler og ældre får vi næste år et budget, hvor vi udvider økonomien – både fordi vi bliver flere borgere, men også fordi vi får penge til lidt bedre normeringer fra Folketinget. Det er godt for både børn, ældre, pårørende og medarbejdere.

Ikke mindst i dette corona-år har vi set, hvor vigtigt det er vi har dygtige og fleksible medarbejdere både på det offentlige og det private arbejdsmarked – og hvordan det offentlige og private er afhængige af hinanden.

Noget af det, jeg glæder mig rigtigt meget til er, når foreningslivet åbner igen, og vi kan mødes i alle de fællesskaber, vi har i vores kommune til musik, idræt, dans og meget mere. Vi skal også igen mødes til musik på Kirketorvet,

Kræmmermarked, byfest i Skovlunde, halloween i Måløv og alt det meget andet gode, der igen kan ske, når coronaen er væk.

Med de ord vil jeg gerne sige borgere, medarbejdere og virksomheder tak for 2020. De bedste ønsker til alle om et lykkebringende nytår.

Godt nytår!