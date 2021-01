Politikerne ignorerer Skovlundes ønsker

Debat Der er bred modstand mod højt byggeri i Skovlunde.

Af Erik Andreasen, Brobyvej 24, Skovlunde

Disse protester er nu flere gange blevet overhørt af teknik- og miljøudvalget. Senest på det netop afholdte virtuelle borgermøde (som jeg desværre ikke vidste fandt sted). Herfra referer Herlev Bladet vedr. indvendingerne, at udvalgsformand Hella Tiedemann ’tog kommentarerne med ophøjet sindsro’ til spørgsmålet om at bygge i fem etager.

Det er også helt symptomatisk for den behandling, som Teknik- og Miljøudvalget, støttet af Ballerup kommunalbestyrelse, giver Skovlunde-borgernes synspunkter/frustrationer. Man interesserer sig simpelthen ikke for, at bevare Skovlundes identitet som en åben by.

Projektet omkring Skovlunde bycentrum skulle binde byen sammen, men nu rejser man istedet en 5-6 etagers høj mur. Dvs. at hele projektet er fejlet på grund af dispositioner taget i Teknik- og Miljøudvalget og Ballerup Kommunalbestyrelse..

Bycentret bliver forvandlet fra et lavt åbent område til et tæt højt byggeri, hvilket slet ikke var intentionerne i det valgte projekt fra arkitekt konkurrencen. Det lagde op til et åbent centerområde og byggeri i en højde, der faldt ind i omgivelserne og bandt byen sammen.

Også i dette tilfælde ønsker man at ’proppe’ så mange mennesker som muligt ind i kommunen. Mon det er fordi kommunalpolitikkerne i et vist omfang aflønnes efter antallet af indbyggere i kommunen!

Uheldigvis er det først til november, vi får mulighed for at stemme nye ansigter ind i kommunalbestyrelsen og dermed i udvalgene. Nye repræsentanter som fokuserer på at gøre byen bedre for borgerne i stedet for blot at udvide antallet af borgere.