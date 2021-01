Forslag til et nyt Jonstrup

Debat Kære politiker i Ballerup

Af Kate Svarrer, Svalebo 6, Ballerup

Nu er helhedsplanen for Jonstruplejren så retur hos jer, og man arbejder på den.

I nærområdet, har det tidligere været forbudt at bygge op. I dag er det tilladt med dispensation at bygge 1/2 etage og altså ikke fuld 1 sal, af hensyn til området og naboer. Her kunne man starte.

Argumentet er: ”Vi vil gerne have pengestærke folk til kommunen”. Forståeligt, men hvad nu hvis man vendte planen lidt på hovedet?

Enten: Parcelhuse. Et super lækkert område, skov/ natur bibeholdes og ellers skal det ose af kvalitet, som tiltrækker pengestærke familier og på sigt erhvervsfolk.

Eller hvad med noget erhverv på området i stedet for, der findes stadigvæk pengestærke virksomheder og investorer til den slags. Hvorfor ikke lige kigge lidt på tidligere planer, og de faciliteter der er: Hotel – kunne man forestille sig et lækkert hotel i dette område – med brug af noget af det eksisterende?

Måske andre virksomheder, forskellige virksomheder, der ikke behøver etagebyggeri, og som også ville være glade for netop det dejlige skov og naturområde. På den måde løser man faktisk flere ting. De fleste arbejder på hverdage, så nærområdet ville have ro i weekenden, trafikken vil ikke blive nær så belastet, der er begrænsninger for hvor store virksomheder der kan ligge og hvor mange ansatte de så har behov for. Og skov og natur kunne bestå, så vi bibeholdt titlen; en grøn kommune, der tænker på natur, biodiversitet og lever op til de verdensmål I selv snakker om.

Man kunne lægge en lille cafe og udbygge med naturoplevelsesture i området, igen en indtægt, for der er meget at kigge på i den natur. Man kunne også bibeholde idrætshal, og de tilhørende baner – dels for at kunne tilbyde dette som ekstra facilitet i dagtimer til erhvervsvirksomheder måske en lille svømmehal. Bibeholde idrætsområdet udenom – og udbygge med små redskabsøer til at dyrke sport.

I weekender og aften kunne naboområderne få glæde af sportsfaciliteter og naturen/skoven. Lille plus til virksomhederne – de får deres eget lille sikkerhedsværn i form af lokalbeboere, som færdes når de ikke selv er der.

Kigger man på økonomien tror jeg der ligger en fin indtægt for kommunen her, både i form af virksomheder der betaler skat, en nedgang i arbejdsløsheden, et natur/skov område som også er aktivt når virksomhederne går hjem, og som trækker folk til udefra og derved igen øger indtægterne for de forretninger, cafeer, restauranter der er i det øvrige Ballerup.